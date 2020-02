Italia intenta calmar a sus ciudadanos y visitantes tras confirmarse hasta este jueves la muerte de 17 personas y 650 casos de contagios por el nuevo coronavirus, epidemia que comenzó en China y se expande por el mundo.

A pesar de la preocupación, las autoridades han manifestado sus intenciones de recuperar la normalidad tras días de restricciones y cierre de pequeñas ciudades para evitar la propagación del COVID-19, denominación oficial del nuevo coronavirus por parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“Milán está viva”, es la frase que se escucha este jueves por la capital de la región de Lombardía, la más afectada por el coronavirus, asegura un reporte de la agencia EFE. “No veo pánico. He conversado con gente de restaurantes, he conversado con gente del trabajo, con italianos y extranjeros. Y en realidad todos entendemos que hay que tener cuidado, pero no es una cosa que genere pánico, no es una cosa que la gente está asustada”, dijo a El Comercio la peruana Mirjana Slavkovic, publicista residente en Milán desde hace un mes.

La peruana, que actualmente vive en la zona de Isola en Milán, relata que la situación en el país se activó el domingo cuando se impusieron las medidas por parte del gobierno de Italia para las zonas afectadas.

“El domingo fue como que el día en el que todo se activó, se encontraron mucho más casos y el gobierno tomó ciertas medidas restrictivas dentro de Lombardía, que es la región donde está Milán, y dos regiones vecinas a Lombardía”, declaró.

Imagen de Milán, Italia tras reporte de casos de coronavirus. (Cortesía).

El panorama en Milán

Con el cierre de los colegios y museos, cancelación de eventos que tengan aglomeración de personas y la aplicación de una especie de “ley seca” en bares y pubs, los ciudadanos de la región de Lombardía mostraron su preocupación y desazón ante esta situación.

Mirjana cuenta que en su trabajo, una multinacional de publicidad, les recomendaron realizar sus funciones desde casa. Incluso, el último martes le enviaron un correo diciendo que como hubo menos del 20% de empleados en la empresa, se estaba procediendo a cerrar la cafetería y a reducir la atención.

Sin embargo, su área continúo el trabajo con normalidad, pero con una serie de medidas de prevención. “De hecho, yo sé de unos compañeros que han estado hoy día trabajando. Lo que se dispuso es que no hayan reuniones tanto en las oficinas de los clientes o que venga gente desde fuera”.

Por otro lado, la peruana que también estuvo unos años trabajando en Londres, confesó que ve “mucho menos gente en la calle”.

“Por ejemplo, estuvimos en un restaurante el martes en la noche y la mesera nos dijo que normalmente son seis y ese día eran solamente dos. Se ha reducido la cantidad de gente que sale a la calle. [...] El metro a la hora punta estaba más o menos vacío cuando normalmente puede haber un poco más de gente. Siento que hay más gente en la casa.”, agregó.

Incluso, Slavkovic relata que los supermercados de su zona están abastecidos. “El supermercado del barrio donde estamos, está todo totalmente tranquilo. Hay productos. Hemos visto un par de fotos circulando de supermercados vacíos, pero en realidad he ido hasta ahora (por su casa y otro cercano) y todo está totalmente abastecido”.

Imagen cedida por Mirjana Slavkovic del supermercado "Carrefour" (Isola) en Milán, Italia. (Cortesía).

“Un poco de calma”

Mirjana Slavkovic, natural de Lima, manifestó que a partir del lunes deben volver todos los trabajadores de la empresa a las oficinas. “Recibí hoy un correo en el trabajo diciendo que han tenido comunicación con la sede [en París] y con las autoridades y que el tema se ve más positivo. Nos invitan a todos a trabajar con normalidad a partir del lunes”.

“Eso nos ha dado un poco de calma”, asegura.

Incluso, entre otras medidas, los ciudadanos de Milán podrán disfrutar nuevamente la tradición de tomar un “aperol spritz” a partir de la seis de la tarde. Se trata de una de las costumbres más arraigadas que tienen en Milán y que había sido restringida por el coronavirus.

Localización de las ciudades y regiones italianas en donde se detectaron casos del nuevo coronavirus. (AFP).

“Están buscando que la gente no pierda su día a día, no pierda sus tradiciones porque ya es suficiente con que sus hijos no estén en el colegio, con que uno no pueda ir a su oficina. Siento que está mejorando un poquito y espero que siga así”, puntualiza.

