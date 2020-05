Coronavirus EN VIVO | Más de 3.506.924 infectados y 247.473 fallecidos es el saldo que deja hasta la fecha la pandemia del Covid-19 en al menos 185 países del mundo. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue siendo el epicentro global de la enfermedad con 67.682 muertos y 1.158.041 casos confirmados. Nueva York es el estado de USA más vulnerado por el virus, con más de 18.000 decesos y 313.000 casos reportados hasta la fecha.

Luego se encuentran España e Italia, que a pesar de que el domingo presentó su cifra más baja de muertes en un día (174) en las últimas ocho semanas, presenta un total de 28.884 fallecidos.

Lo último del coronavirus en España, Estados Unidos, Perú y el mundo en vivo, síguelo minuto a minuto









Le sigue el Reino Unido, país que con 28.446 decesos superó incluso a España, que tiene 25.264.

En Francia la cifra de muertes llegó el domingo a 24.864. Más atrás se encuentran Bélgica y Brasil, que en las últimas horas superaron la barrera de los 7.000 fallecidos por el coronavirus.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado en que su país desarrollará una vacuna contra el Covid-19 antes de fin de año.

“Si es otro país, me quitaré el sombrero (...) No me importa, solo quiero recibir una vacuna que funcione”, dijo en un foro virtual desarrollado en el Lincoln Memorial, en Washington.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la enfermedad Covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: restaurantes y tiendas reabren en algunos estados

Coronavirus en Estados Unidos: restaurantes y tiendas reabren en algunos estados 03/05/2020