Coronavirus EN VIVO | América del Sur se convirtió, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en “nuevo epicentro” de la pandemia de coronavirus, especialmente Brasil donde los muertos por día alcanzan niveles récord. Este sábado registró 965 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de fallecidos en la nación sudamericana a 22.013. En cuanto al número de casos, el número total de infecciones por el virus en Brasil llegó a 347.398 personas.

Estados Unidos, sigue siendo el país más afectado en el mundo por la pandemia de Covid-19, y superó en las últimas horas del sábado el 1.622.612 casos de contagio y 97.087 muertes. Reino Unido, continúa apuntando como segundo país con más muertes a causa del coronavirus. Según el último balance registró 282 nuevos fallecimientos, hasta llegar a un total de 36.675 muertos desde el inicio de la pandemia.

MINUTO A MINUTO:

Italia ha registrado 119 fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que aumenta el balance de víctimas mortales hasta las 32.735 personas, mientras sigue reduciendo el número de enfermos, según los últimos datos divulgados por Protección Civil.

Las muertes diarias por coronavirus en España en las últimas 24 horas fueron 48 personas, la misma cifra que el jueves, después del repunte de ayer, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de este sábado. Los muertos por la pandemia suman un total de 28.676, de acuerdo con la fuente.

Los nuevos contagios, confirmados con prueba PCR, ascendieron a 361 y superan ya los 235.000.

China, donde brotó el virus en diciembre y a la que Washington acusa de ser responsable de una “matanza de masa mundial”, proclamó el viernes su “gran éxito” en la lucha contra el mal.

"Hemos conseguido importantes logros estratégicos en nuestra respuesta a la COVID-19″, dijo el primer ministro Li Keqiang a los 3.000 delegados con máscara en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

En Europa, donde murieron más de 170.000 personas, se está imponiendo una lenta normalización, pero multiplicando las medidas de precaución.

La OMS cuestiona la cloroquina

Dos días después de Brasil aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes con cuadro leve de COVID-19, la OMS también transmitió su recelo sobre el uso del tratamiento al considerar que no existen pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos”, señaló Ryan.

Agregó que las investigaciones de la oficina regional de la OMS para América, conocida como Organización Panamericana de la Salud (OPS), tampoco han llegado a conclusiones que permitan recomendarla.

La posición de la OMS se produjo el mismo día en el que fue divulgado un amplio estudio observacional que sugiere que el tratamiento los fármacos antipalúdicos se relaciona con un aumento de las tasas de mortalidad y un incremento de las arritmias cardíacas entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados.

-------------------------------------------------

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Cuánto dura el período de incubación del covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

VIDEO RECOMENDADO

El coronavirus se adentra en el Brasil más desprovisto de atención médica. (EFE).