Washington [AFP]. La líder demócrata del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, consideró este miércoles “vergonzoso” que el nombre del presidente Donald Trump aparezca en los cheques de ayuda para los ciudadanos afectados por la crisis del coronavirus, pero el mandatario negó que esa decisión podría retrasar el envío de esos subsidios.

El Tesoro estadounidense confirmó a la AFP que el nombre del mandatario se imprimirá en los cheques de hasta 1.200 dólares que se enviarán a decenas de millones de ciudadanos.

El hecho de poner el nombre del presidente podría retrasar unos días el envío de cheques, indicó el diario The Washington Post citando a altos funcionarios de los servicios fiscales de Estados Unidos.

“Retrasar pagos directos a las familias vulnerables solamente para imprimir su nombre en el cheque es un nuevo ejemplo vergonzoso del fracaso catastrófico del presidente Trump a la hora de tratar esta crisis con la urgencia que necesita”, reaccionó Pelosi en un comunicado.

Otros congresistas demócratas y varios internautas criticaron abiertamente al presidente en las redes sociales, acusándolo de querer sacar réditos políticos con esa ayuda antes de las elecciones de noviembre, en las que buscará ser reelegido.

“No sé mucho sobre eso pero entiendo que mi nombre está ahí”, dijo Donald Trump en su conferencia de prensa diaria sobre la crisis del coronavirus.

“Entiendo que no está retrasando nada y eso me satisface”, añadió. “No me parece que sea un gran problema. Estoy seguro que las personas estarán muy contentas de recibir un gran y lindo cheque, y mi nombre está en él”.

Esos cheques son parte del histórico plan de ayuda de más de dos billones de dólares aprobado por el Congreso y promulgado por Donald Trump a finales de marzo para sostener la economía ante la pandemia.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

