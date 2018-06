Vegasexualismo, la corriente que prohíbe relaciones entre veganos y consumidores de carne.

"No puedo pensar en besar labios que dejan que entren en su boca animales muertos"; "No me gustaría intimar con alguien cuyo cuerpo está hecho a partir de los cuerpos de otros que han muerto para su sustento"; "Los cuerpos no vegetarianos huelen diferente... Aunque lo encontrara realmente atractivo, no me acercaría. Es mi personal forma de sexualidad ética".

Estas y otras afirmaciones son las declaraciones de un grupo de participantes que fueron parte de un estudio de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, en el año 2006, y a partir del cual, sus coordinadoras, las investigadoras neozelandesas Annie Potts y Mandala White, acuñaron el término "vegasexualismo".



En las respuestas recogidas, varias mujeres expresaron su preferencia por mantener relaciones sexuales con otras personas que no consumieran productos de origen animal. "Incluso cuando encuentro a alguien realmente atractivo, no quiero acercarme físicamente si su cuerpo deriva del consumo de carne. Para mí esto constituye mi ética sexual personal", explicaba una mujer de 41 años en el estudio de Potts y White.

Más que veganos

El veganismo es la práctica que rechaza la utilización y consumo de todos los productos y servicios de origen animal. De esta forma, no solo se evita la carne y el pescado, sino que tampoco se consumen huevos, leche ni miel.



Pero los" vegasexuales" han decidido llevar su filosofía de vida más allá de eso. La corriente del vegasexualismo se sustenta en que los veganos no pueden mantener relaciones sexuales con quienes consumen carne, pues podrían contaminarse con los fluidos de alguien carnívoro, bajo la idea de que estos contienen partículas y proteínas de origen animal.



"Somos lo que comemos y, por eso, me cuesta con los fluidos corporales, especialmente en cuanto al sexo", enfatizó una de las participantes del estudio de la Universidad de Canterbury. Sin embargo, el bioquímico clínico Ignacio San Segundo, refutó que los fluidos de alguien vegano sean distintos a los de alguien que come carne.



"Puede ser que la saliva contenga partículas animales, pero el resto de fluidos, como el sudor u otras secreciones, son desechos de elementos ya procesados y reconvertidos en los que esas proteínas han desaparecido", explicó el experto a El País.



Pero más allá de cualquier evidencia científica, una amplia gama de vegasexuales establecen que se trata de un tema de afinidad y que lo más común es sentirse atraído por otra persona que también es vegana.



"Nosotros somos veganos porque estamos en contra de que los animales mueran para servir de alimento, y eso influye en nuestras preferencias amorosas; siempre nos sentiremos más cómodos con alguien que comparta nuestras inquietudes que con alguien que las vea extrañas o exageradas", dijo al diario español el director de la fundación Pro Vegan, Jon Amad.



Muchas podrían ser las razones por las que una persona vegana se negará a tener relaciones sexuales con alguien que no lo es, pero a fin de cuentas el vegasexualismo se sustentará bajo un mismo lema: "Si comes carne no compartirás la cama conmigo".



Fuente: Emol, GDA