¿Cristina Kirchner puede postular a la presidencia si cae en prisión?

Está claro que las cosas no marchan tranquilas para ninguno de los sectores políticos de Argentina. Mientras el presidente Mauricio Macri lidia con la crisis económica que afecta al país y la falta de credibilidad que esto le ha ocasionado, por el lado opositor la ex mandataria Cristina Kirchner ve cómo su corriente se debilita sumida en los escándalos de corrupción que también le han salpicado a ella. Todo esto, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de octubre de 2019.

Ese es el tema que preocupa a todos. Por un lado, el oficialismo intenta cuadrarse en torno a Macri y una posible reelección, mientras que en el lado opositor la división es total y las figuras que aspiran a llegar a competir por la Casa Rosada son varias. Pero claramente, el nombre de Kirchner esta ahí, rondando, a la espera de lo que pueda ocurrir.

Y mientras la ex mandataria conserva su silencio sobre este tema, los últimos hechos como la petición de prisión preventiva en su contra por parte del juez Claudio Bonadio en el marco del caso de "los cuadernos de las coimas" siembran dudas sobre el futuro político de la líder del Frente para la Victoria, el que podría chocar con su realidad judicial.

Eso es lo que se pregunta el columnista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. Para él, "Cristina Kirchner podrá ser candidata presidencial aun estando presa". Para justificar esta respuesta, recurre a la jurisprudencia de la Corte de Suprema de Argentina respecto del ex Presidente Carlos Menem, "a quien en las elecciones pasadas habilitó como candidato a pesar de que lo había inhabilitado la Cámara Nacional Electoral".



"Expresiones inmejorables del máximo tribunal de Justicia señalaron en las últimas horas que la misma doctrina se aplicará para Cristina Kirchner, aunque estuviese entre rejas preventivamente. La Corte señaló en el caso Menem que solo una condena definitiva puede dejar fuera de carrera a un candidato. Argumentó que, si no existe una condena definitiva, el preso puede ser absuelto en el futuro", explica.



En este sentido, agrega Morales Solá, "una eventual inhabilitación le negaría definitivamente el derecho de representación política a un sector de la sociedad, porque es imposible que las elecciones se repitan en las mismas condiciones que en las fechas previstas. La Corte preserva, por lo tanto, derechos del candidato y de un sector social que podrían ser vulnerados sin solución".



"Y no existe ninguna posibilidad objetiva de que Cristina Kirchner tenga una sentencia definitiva después de pasar por todas las instancias (la Cámara Federal, el tribunal oral, la Cámara de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia) antes de agosto próximo, cuando comenzará el proceso electoral para las presidenciales", argumenta.



No obstante, mientras no haya una definición pública de Kirchner respecto de una candidatura presidencial, todas estas respuestas concretas podrían quedar en el aire. Para Morales Solá, es probable que la ex Mandataria repostule "si la justicia sigue acorralándola".



"Sea como fuere, Cristina está más inclinada a su candidatura porque sabe también que el peronismo se alejará de ella en la medida en que más se conozcan las fechorías de su gobierno. La doctrina de la Corte no tiene nada que ver con el desafuero en el Senado, porque esta decisión podría revocarse en el acto si otra instancia judicial la pusiera en libertad", afirma.



Fuente: Emol, GDA