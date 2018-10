Este viernes la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II de Inglaterra, y Jack Brooksbank, gerente de varios locales londinenses, se casaron en el Castillo de Windsor, en el sur de Inglaterra.



La boda es la segunda de la familia real británica en lo que va de año. El pasado mayo el príncipe Harry, también nieto de la monarca británica, contrajo matrimonio con la actriz estadounidense Meghan Markle.



¿Pero cuánto cuesta una boda de este tipo y quién la paga?

La novia eligió un vestido que mostrara la cicatriz en su espalda, producto de una operación para corregir su escoliosis cuando tenía 12 años.

La seguridad es uno de los principales gastos y está a cargo de la policía, lo que quiere decir que, consecuentemente, será costeada con los impuestos de los ciudadanos británicos.

Los funcionarios de protección diplomática, un departamento de la Policía Metropolitana de Londres, fueron los responsables por la seguridad dentro del Castillo de Windsor.

La protección de la ciudad de Windsor estuvo bajo el control de la Policía del Valle del Támesis.



Se desconoce cuál es el costo de los operativos, pero sí hay información acerca de las medidas de seguridad.

La reina Isabel II prestó a la novia para la ceremonia una tiara de seis esmeraldas de 1919.

El vestido de la novia fue diseñado por Peter Pilotto y Christopher De Vos, fundadores de la casa británica Peter Pilotto.

Se instalaron barreras para evitar el acercamiento de los vehículos al perímetro del castillo, se utilizaronperros rastreadores y se incrementó el número de policías armados en los alrededores de Windsor.

El costo por la protección policial el día de la boda lo asumió, principalmente, el contribuyente.

Estimaciones

​

Hay cifras que, sin embargo, dan una idea del costo de seguridad de la boda de la princesa Eugenia.



Poco después del matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes también se casaron en el Castillo de Windsor, Anthony Stansfeld, comisionado la Policía del Valle del Támesis, le dijo a la BBC que el costo estimado del operativo de seguridad requerido para el evento osciló entre US$2 millones y US$ 4millones.



También se sabe que la Policía Metropolitana gastó más de US$8 millones en las medidas de protección que se implementaron durante la boda del príncipe William y Catherine Middleton en 2011.



La BBC le preguntó a Stansfeld el costo aproximado del operativo de seguridad necesario para la boda de la princesa Eugenia, pero el funcionario dijo que no era posible saberlo hasta que el evento se celebrara.



Se cree que el matrimonio no genera tanto interés como el de sus primos, los príncipes Harry y William. El recorrido del carruaje que llevó a la pareja fue más corto, lo que permite pensar que el costo fue menor.



Algunos medios británicos calculan que podría ser de US$2 millones, pero no se trata de una cifra oficial.

Se instalaron barreras para evitar el acercamiento de los vehículos al perímetro del castillo de Windsor.

Alternativas

​

En un principio, la Policía del Valle del Támesis asumió los costos de la boda.



Pero el organismo podrá solicitar al Ministerio del Interior una subvención especial, financiada por los impuestos que pagan los británicos, para recuperar parte del dinero.



Este mecanismo está disponible para todas las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales, y permite ayudar a cubrir los costos de eventos excepcionales e inesperados que requieren la presencia de la policía.



Miembros de la familia real, incluyendo a la reina Isabel II y su espso el príncipe Felipe, dentro de la capilla del castillo de Windsor.

Para poder acceder al mismo, los gastos deben exceder el 1% del presupuesto anual del cuerpo de seguridad.



En el caso de la Policía del Valle del Támesis, el monto debería ser de US$5 millones, aproximadamente.



El organismo todavía no ha solicitado la subvención por los costos de la boda del príncipe Harry, pero Matthew Barber, comisionado encargado del mismo, indicó que lo harán pronto.



La complejidad de la operación y la cantidad de organizaciones involucradas hace que el cálculo de los costos todavía no se haya terminado.

El costo del operativo de seguridad en la boda del príncipe William fue de más de US$ 8 millones.

Costos para el ayuntamiento

​

La alcaldía local también estuvo involucrada en la boda y eso también ocasionó un gasto adicional.



Un informe elaborado por el Municipio de Windsor y Maidenhead revela que gastó US$1,5 millones en la boda del príncipe Harry.



Esta cifra incluye US$99.000 utilizados en la organización de un estacionamiento temporal, US 140.000 en la instalación de baños portátiles y US$655.000 en gastos administrativos.

La princesa Eugenie es la novena en la línea de sucesión al trono.

La alcaldía también recibió US$96.000, principalmente por el pago de aparcamiento y tasas cobradas a los medios de comunicación.



También es probable que la economía local se haya beneficiado con los visitantes que fueron a Windsor para la boda, pero es difícil precisarlo.



El informe también reveló que el gobierno central (es decir, el contribuyente) le reintegró al municipio una buena parte de la cuenta.



Según la alcaldía, en este momento no es posible saber cuánto dinero se gastó en esta ocasión, pero esperan que el Ministerio del Interior reembolse el costo.

La presencia policial se incrementó el día del matrimonio.

Prerrogativas reales

​

De acuerdo al Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Isabel II, el costo de los operativos de seguridad necesarios es un asunto policial.



Pero, ¿por qué los cuerpos de seguridad tienen que cubrir los gastos generados por la protección requerida en la boda de la princesa Eugenia?



En su caso, además, es la novena en la línea de sucesión al trono, por lo que algunos la consideran un miembro de la familia real "menor".



Dai Davies, exdirector de protección real, explica que las decisiones con respecto al tema se toman en función de cada caso, sin importar de quien se trata.



"Hay que evaluar las potenciales amenazas y tomar una decisión. ¿Cuánta atención atraerá el evento? ¿Hay algún riesgo para la colectividad?", rdice Davies.



Y añade: "Si la respuesta es sí, la policía está obligada a encargarse de la seguridad".

El príncipe Harry y Meghan Markle también se casaron en Windsor.