Coronavirus | EN VIVO | Más de 643.000 muertos y cerca de 16 millones de contagiados es el saldo que hasta la fecha, domingo 26 de julio, deja la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en todo el mundo. Según el conteo diario que realiza de forma independiente la Universidad Johns Hopkins, del total de casos, Estados Unidos presenta más de 4,1 millones de afectados y las muertes en ese país se acercan a las 150.000.

El sábado, de acuerdo con la misma fuente, el gigante norteamericano registró 68.212 nuevos casos en 24 horas, por lo que la cifra total de contagios se elevó a 4.174.437, hasta las 20:30 horas local. El número de fallecidos también se incrementó en 1.067 en el mismo período de tiempo, elevándose así el total a 146.391.

En el caso de Brasil, el segundo país más afectado por la enfermedad de la Covid-19 en el mundo - después de Estados Unidos -, el acumulado de muertos llegó a 86.449, luego de contabilizarse 1.211 nuevos decesos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud también informó que en ese mismo lapso de tiempo se registraron 51.147 nuevos casos, por lo que el total a nivel país aumentó a 2.394. 513.

Coronavirus EN VIVO

La noticia que marcó la jornada en el país sudamericano tuvo como protagonista a su presidente, Jair Bolsonaro, quien a primera hora del sábado informó, con un mensaje en sus redes sociales, que dio negativo a un reciente test de coronavirus.

Luego de hacer el anuncio, el mandatario salió a pasear en motocicleta por las calles de Brasilia y visitó algunos establecimientos comerciales, siendo requerido por varios de sus seguidores que no dudaron en acercarse para saludarlo.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hubiese hecho el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, se le escucha decir a Bolsonaro en unos videos que fueron reproducidos por los medios de comunicación.

En México, tras los 6.751 nuevos contagios del sábado, el total de casos llegó a 385.036, por lo que ahora es el sexto país del mundo con más positivos por Covid-19, posición de la que desplazó a Perú (375.961).

También se reportaron 729 nuevos decesos que elevaron el total de muertos por Covid-19 a 43.374, según informó la Secretaría de Salud del país azteca.

VIDEO RECOMENDADO

Xavi Hernández dio positivo por coronavirus

Xavi Hernández, positivo por coronavirus