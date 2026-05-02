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Los activistas pro cannabis vuelven a manifestarse después de dos años en La Paz. Foto: Jorge BERNAL / AFP
Los activistas pro cannabis vuelven a manifestarse después de dos años en La Paz. Foto: Jorge BERNAL / AFP
/ JORGE BERNAL
Por Agencia EFE

Decenas de bolivianos se manifestaron este sábado en el centro de La Paz y ante el Ministerio de Salud para impulsar un proyecto de ley de «acceso integral» a la marihuana y reclamar su despenalización con fines medicinales y «culturales» para que no sea comerciada por parte del narcotráfico.

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