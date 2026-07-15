Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Chile ha anunciado un estado de emergencia preventiva en 10 de las 16 regiones que componen el país. La medida, plasmada en el Decreto N° 1212 del Ministerio del Interior, responde a la llegada de varios sistemas frontales, nombre con el que se conoce al choque de dos masas de aire con diferente temperatura que genera alteraciones atmosféricas.

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