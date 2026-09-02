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Resumen

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Los huracanes Lowell y Karina y la tormenta Marie. (Fox News).
Los huracanes Lowell y Karina y la tormenta Marie. (Fox News).
Por Agencia AFP

Dos poderosos huracanes y una tormenta tropical cada vez más fuerte atraviesan el miércoles el océano Pacífico, cuyas aguas se han calentado por un episodio del fenómeno El Niño de intensidad histórica.

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