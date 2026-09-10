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Resumen

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Foto del 9 de junio de 2026 donde se observa a personas resguardándose de la lluvia en la Ciudad de México. (EFE/ Madla Hartz).
Foto del 9 de junio de 2026 donde se observa a personas resguardándose de la lluvia en la Ciudad de México. (EFE/ Madla Hartz).
/ Madla Hartz
Por Agencia AFP

El actual fenómeno El Niño tiene un 75% de probabilidades de llegar a una intensidad “histórica”, anunció el jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

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