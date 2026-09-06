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Resumen

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Anomalía global de la temperatura de la superficie del mar al 5 de setiembre del 2026. (NOAA).
Anomalía global de la temperatura de la superficie del mar al 5 de setiembre del 2026. (NOAA).
Por Agencia AFP

La sequía provocada por el fenómeno climático El Niño podría dejar sin alimentos suficientes a 16 millones de personas en América Latina, dijo este domingo a la AFP la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

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