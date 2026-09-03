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Resumen

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Esta fotografía muestra una diapositiva de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante una conferencia de prensa sobre el fenómeno El Niño, celebrada en Ginebra el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
Esta fotografía muestra una diapositiva de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante una conferencia de prensa sobre el fenómeno El Niño, celebrada en Ginebra el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia AFP

El fenómeno El Niño promete ser “muy fuerte” en los próximos meses y es casi seguro que durará hasta febrero, advirtió este jueves la agencia climática de Naciones Unidas.

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