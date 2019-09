Florida se mantiene en vilo por los posibles daños que puede ocasionar el paso del huracán Dorian que, por el momento, solo bordea la costa atlántica estadounidense pero ya ha generado la evacuación obligatoria de 1 millón de personas en al menos cuatro estados.

Dorian, de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, se mueve a un ritmo de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se teme que pueda tocar tierra en algún punto de Florida en el transcurso del día.

Según datos recogidos por el INEI entre 1990 y el 2011, más de 2 millones 400 mil peruanos emigraron. El 6,1% de ellos vivirían el estado de Florida, según el mismo estudio.

El Comercio conversó con dos de ellos para conocer cuál es la situación ante la latente amenaza del huracán Dorian.

Giuliana Castro llegó a Florida en el 2002. Actualmente reside en el área de Fort Lauderdale, condado de Broward, y su casa queda a 15 minutos de la playa. El jueves, cuando anunciaron que Dorian podía pasar por ahí, recuerda haber visto colas enormes en las gasolineras.

"Hoy (lunes) tuve que hacer cola por una hora y 15 para echarle gasolina a mi auto. En los mercados no había más comida no perecible. Inclusive hicimos pedidos de comida por Amazon, pero no llegarán hasta el viernes. Cuando hay cosas de este tipo todo el mundo entra en pánico", explica Castro en conversación telefónica poco después de haber instalado el 'roof shutters' [cobertores de metal que impiden que los techos de las casas salgan volando] en su hogar.

Castro vive en una zona que no tiene riesgo de inundación, pero asegura que quienes sí se encuentran en esa situación han sido obligados a evacuar.

Los últimos reportes indican que Dorian no tocaría tierra en esa zona de Florida, sin embargo, Castro prefiere tomar todas las precauciones del caso. "Nosotros tuvimos una tormenta tropical hace como 6 meses y se bajó árboles y la luz se fue, así que no sabemos cómo estará ahora", explica.

La peruana recuerda también que tras haber vivido el huracán Vilma en el 2005, quedaron sin electricidad por cuatro semanas. Ahora, la primera vez que vivirá uno de categoría 5, recomienda tener al menos unos cuantos objetos que funcionen a gas, por si el escenario se repite.

"También hay que tratar de tener unos 7 días de agua para cada persona. Si el agua se va hay que juntar agua. Comida no perecible. Tener algo de gas, porque la mayoría de cosas son eléctricas. Si eres dueño de casa, antes del huracán debes salir a tomar fotos y filmar todo porque es la prueba para los seguros. Y resguardar tus autos, muchos han intentado llevarse sus autos a lugares protegidos", recomienda.

El lunes, pese a la lluvia y un poco de viento, Castro asegura que fue una jornada normal. Pero que, a diferencia de otros casos, en esta oportunidad vio cómo residentes cercanos a la costa que normalmente se quedan en casa prefirieron resguardarse en zonas más alejadas.

"Categoría 5 es catastrófico", nos dice. "Las personas que tienen muchísimos años están un poco más tranquilas. Pero hay mucha gente al sur de Florida que viene de vacaciones y todos ellos entraron en pánico. Lo que más nos asusta es que el huracán se ha quedado en el mismo lugar, sabemos que ha destruido Bahamas".

El huracán, además, ha paralizado parcialmente la ciudad. "Las escuelas están cerradas hasta el jueves en el condado de Broward, En el condado de Palm Beach, como se suponía que llegaría el huracán, lo han cerrado hasta nuevo aviso. En el sur de Miami las tendrán cerradas hoy", detalla. "Ayer fue feriado nacional por el Día del Trabajo y mucha gente no fue a trabajar, pero hoy muchos no irán tampoco. Todas las líneas de buses y trenes también están cerrados. Además, servicios como Amazon, el correo y el recojo de basura están paralizados".

ESTA ES LA SITUACIÓN DEL CONDADO BROWARD EN ESTOS MOMENTOS:

Quince minutos más lejos de la costa, en Coral Springs, reside el doctor tacneño Carlos Rivera. Él llegó a esa zona en el 2013 y hace dos años experimentó los estragos causados por el huracán Irma, pese a que este golpeó directamente en la costa opuesta de Florida.

"Pero era monstruosamente gigante. Cubría casi toda Florida", explica.

Rivera cuenta aliviado que su casa ya salió de la zona en peligro, pero igual pudo ver a gente comprando víveres en exceso, agua y gasolineras que se quedaron sin combustible.

También pudo ver a varias casas instalando los 'shutters'. Además, el médico que forma parte de Cleveland Clinic Florida desde el 2018, explica que los hospitales y algunas de las casas que viven más cerca de la costa cuentan con vidrios contra impactos.

"Las precauciones son las mismas que en otros casos. Solo que la gente prefirió irse de Florida por un tiempo, hasta que pase el huracán. Los que han estado más tiempo aún recuerdan los otros huracanes que devastaron el sur del estado", explica.

En cuanto al hospital donde trabaja, Rivera asegura que adoptan un plan con el que los pacientes se mantienen a salvo. "El personal de salud se interna por unos días para cuidar a los hospitalizados hasta que pase la tormenta. Luego de eso un segundo grupo los releva", detalla.

El consulado peruano ha anunciado que hoy no abrirá sus puertas debido al paso del huracán Dorian. Sin embargo, ante cualquier situación de emergencia, puede comunicarse al 305-815-2143.

