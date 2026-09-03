Catástrofes como la avalancha de Nepal, que ha dejado un balance provisional de 1.200 fallecidos y 5.000 desaparecidos, “pueden registrarse en otras zonas del mundo con glaciares” debido al cambio climático, asegura el doctor Dipesh Chapagain, investigador senior en la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS).

Chapagain, natural de Nepal, habla con EFE desde la sede de la UNU-EHS en Bonn, donde es investigador senior del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la UNU-EHS, y sostiene que eventos como la riada sucedida el 26 de agosto pasado “siempre puede provocar catástrofes en cadena”.

Esta última reflexión la hace tras la advertencia de China este martes, sobre la posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos, que podrían volver a formar represas naturales en la zona fronteriza entre Nepal y el Tibet.

Chapagain conoce la zona del desastre, donde, explica, estos desastres “también han ocurrido en el pasado”. Por ello, afirma, la población “vive con miedo, por el riesgo de que se produzca otro desastre, porque siempre existe esa posibilidad”.

Una casa de color verde turquesa, apodada la "casa milagrosa", que se alza imponente entre el lodo cerca del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (Foto de Arun SANKAR / AFP). / ARUN SANKAR

El investigador y doctor en detección y atribución de tendencias espacio temporales de la mortalidad por desastres climáticos en Nepal asegura que, “en un primer momento, se pensó que había sido un terremoto o la actividad sísmica lo que había provocado el derrumbe del glaciar”.

Pero, sostiene, “resultó ser al revés”. Y explica que fue el derrumbe de un gran bloque glaciar lo que generó la actividad sísmica de magnitud 5,2″.

Cambio climático y deshielo de glaciares

La tendencia, según el investigador, “es que el aumento de la temperatura está desempeñando un papel significativo en el deshielo de los glaciares tanto en número como en tamaño, que luego provocan este tipo de desastres”.

“Es lo que ya podemos ver y observar en toda la región del Himalaya y también en otras regiones glaciares, especialmente las zonas montañosas con pendientes pronunciadas y grandes desniveles”, añade.

Todo este desencadenante, asegura, “se relaciona principalmente con un mayor deshielo de los glaciares, el deshielo del permafrost y el debilitamiento general de las laderas de las montañas, lo que a su vez aumenta el número de este tipo de desastres”.

Una vista aérea muestra casas dañadas y anegadas por el lodo tras las inundaciones repentinas en Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

“Disponemos de pruebas suficientes de que este riesgo está relacionado con el cambio climático”, asegura.

Sostiene que el riesgo de desprendimientos glaciares “es elevado en el Hindu Kush y el Himalaya, pero también en otras regiones glaciares, como los Alpes europeos o los Andes, en Sudamérica.

Según el investigador de la UNU-EHS, “esto es solo un ejemplo, un caso aislado”, y recalca que “en toda la región montañosa del Hindu Kush Himalaya, en Nepal, la India y Bután, en esa cordillera, existe el riesgo de que se produzcan desastres similares, al igual que en otros lugares”.

El desastre de Nepal, asegura, “es una llamada de atención para toda la comunidad internacional”, porque la magnitud del desastre “es enorme” al igual que el impacto económico.

Además, han aumentado las actividades económicas en la zona con el consiguiente aumento de la población y de la construcción de infraestructuras y edificaciones “a lo largo de los valles fluviales, especialmente en el caso de Nepal”, lo que ha provocado un “aumento de la exposición de las personas y los bienes a este riesgo”, precisó.

Vigilancia continua de los glaciares

En su opinión, es necesario fortalecer la vigilancia continua de los glaciares y los lagos glaciares en las regiones con este tipo de formaciones, lo que puede proporcionar información sobre dónde existe riesgo.

A su juicio, también hay que fortalecer los sistemas de alerta temprana “para que la población río abajo reciba la información con suficiente antelación para evacuar”.

Porque, recuerda, “en el caso del Himalaya, estamos hablando de más de 60.000 glaciares y más de 23.000 lagos glaciares”.

“La tecnología debe avanzar al mismo ritmo o incluso más rápido”, porque, “es importante comprender que los glaciares seguirán derritiéndose en las próximas décadas, hagamos lo que hagamos ahora”.

Cooperación internacional

Además, sostiene, “muchos de estos desastres son de carácter transfronterizo”.

Por ello, explica, “el intercambio de información entre países, de conocimientos previos, de datos y el alcance antropológico son importantes para la colaboración regional transfronteriza, que resulta fundamental a la hora de hacer frente a desastres de esta naturaleza y esta magnitud”.

Recuerda que países como Nepal “tienen una capacidad limitada, y no se trata solo del fracaso de un país, sino de un problema global”.

Por ello, concluye, “es fundamental que la comunidad internacional fomente la cooperación internacional y se una para reforzar aún más las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático”.