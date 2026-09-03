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Resumen

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Una vista aérea muestra casas dañadas y anegadas por el lodo tras las inundaciones repentinas en Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Manan VATSYAYANA / AFP).
Una vista aérea muestra casas dañadas y anegadas por el lodo tras las inundaciones repentinas en Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa, Nepal, el 3 de septiembre de 2026. (Foto de Manan VATSYAYANA / AFP).
/ MANAN VATSYAYANA
Por Agencia EFE

Catástrofes como la avalancha de Nepal, que ha dejado un balance provisional de 1.200 fallecidos y 5.000 desaparecidos, “pueden registrarse en otras zonas del mundo con glaciares” debido al cambio climático, asegura el doctor Dipesh Chapagain, investigador senior en la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS).

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