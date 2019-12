Wellington. El pasado lunes la erupción del volcán Whakaari en Nueva Zelanda dejó 14 personas muertas. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido recuperar los cuerpos, pues el aumento de la actividad del volcán paralizó el acceso a los equipos de rescate.

El asistente en funciones del comisionado de la Policía neozelandesa, Bruce Bird, señaló que recuperar los cadáveres es “prioridad” pero no se puede poner en riesgo la vida de otras personas. “Para enviarlos allí tenemos que estar absolutamente seguros de que la isla es segura”, señaló Bird en una conferencia de prensa en Whakatane.

Por su lado, el organismo gubernamental GeoNet señaló en un comunicado que la actividad volcánica en dicha isla aumentó “significativamente”, al recordar que el nivel de alerta se mantiene en 3 de una escala de 4.

Como se recuerda, la erupción del Whakaari fue sorpresiva para 47 excursionistas que se encontraban en esta isla, de los cuales 6 se ha confirmado su muerte y 8 permaneces desaparecidas en la isla sin esperanzas de ser hallados con vida. Las autoridades ya han intentado ir a la isla tras la erupción, pero las condiciones del terreno ha complicado el trabajo.

Mientras las autoridades neozelandesas trabajan para identificar los cuerpos sin vida, otras 30 personas permanecen ingresadas en los hospitales, la mayoría con quemaduras graves en más de un 30 por ciento del cuerpo y con lesiones en las vías respiratorias por la inhalación de gas y de cenizas. La última víctima mortal, anunciada el martes por la noche, era parte del grupo de heridos rescatados de la isla.

No descartan que otros heridos puedan perecer a causa de las quemaduras. Algunos de los supervivientes no han podido ser identificados debido a la gravedad de las heridas, dijo a Radio New Zealand el ministro de la Policía, Stuart Nash. “Hay varias personas en los hospitales que no pueden comunicarse porque tienen quemaduras significativas, no solo en la piel sino también en los órganos internos”, dijo el ministro.

De las 47 personas en la isla en el momento de la erupción, de edades que oscilan entre los 13 y los 72 años, 24 eran de Australia, 9 de Estados Unidos, 5 de Nueva Zelanda, 4 de Alemania, 2 de China, 2 de Reino Unido y una de Malasia.

Fuente: EFE