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Resumen

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Una imagen satelital que muestra al huracán Melissa, de categoría 5, aproximándose a Jamaica, el 28 de octubre de 2025. (Noaa/nesdis/star Goes-19 / EFE)
Una imagen satelital que muestra al huracán Melissa, de categoría 5, aproximándose a Jamaica, el 28 de octubre de 2025. (Noaa/nesdis/star Goes-19 / EFE)
/ NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 HANDOUT
Por Agencia EFE

La temporada de huracanes en el Atlántico empieza en junio y finaliza el próximo 30 de noviembre, pero es en septiembre cuando alcanza su pico. Sin embargo hasta la fecha no se ha registrado ninguno, marcando un récord de ausencia que no se registraba desde 1914: la culpa la tiene otro fenómeno atmosférico, El Niño.

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