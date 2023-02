Un estudiante de secundaria de 17 años emocionó a los turcos tras grabar un mensaje de despedida a sus seres queridos mientras estaba atrapado bajo los escombros de su casa durante el terremoto de la semana pasada.

Taha Erdem y su familia dormían profundamente cuando un sismo de magnitud 7,8 sacudió Adiyaman, su ciudad natal, en la madrugada del 6 de febrero.

Taha se despertó bruscamente por los violentos temblores que sacudieron el edificio de departamentos de cuatro plantas en un barrio obrero de la ciudad del centro de Anatolia.

En 10 segundos, Taha, su madre, su padre y sus hermanos pequeños se precipitaron hacia abajo con el edificio.

Se encontró solo y atrapado bajo toneladas de escombros, con olas de potentes réplicas que desplazaban los escombros, reduciendo su espacio entre el amasijo de hormigón y acero retorcido. Taha sacó su teléfono celular y empezó a grabar un último adiós, con la esperanza de que lo descubrieran después de su muerte.

“Creo que este es el último vídeo que grabaré para ustedes”, dijo desde el estrecho espacio, con el teléfono temblándole en la mano mientras los temblores sacudían el edificio derrumbado.

Demostrando una notable resistencia y valentía para un adolescente que creía estar diciendo sus últimas palabras, enumera sus heridas y habla de lo que lamenta y de las cosas que espera hacer si sale con vida. Durante el vídeo se oyen los gritos de otras personas atrapadas.

“Todavía estamos temblando. La muerte, amigos míos, llega en el momento en que uno menos se lo espera”, dice Taha, antes de recitar una oración musulmana en árabe.

Taha Erdem, de 17 años, en el centro, su madre Zeliha Erdem, a la izquierda, y su padre Ali Erdem posan para una fotografía junto al edificio destruido donde Tahan quedó atrapado tras el terremoto, en Adiyaman, Turquía. (AP Photo/Mehmet Mucahit Ceylan)

“Hay muchas cosas de las que me arrepiento. Que Dios me perdone todos mis pecados. Si salgo vivo de aquí hoy hay muchas cosas que quiero hacer. Seguimos temblando, sí. No me tiembla la mano, es sólo el terremoto”.

El adolescente continúa relatando que cree que su familia ha muerto, junto con muchos otros en la ciudad, y que él se unirá a ellos.

Pero Taha estaba destinado a ser uno de los primeros salvados del edificio destruido. Dos horas después, unos vecinos lo sacaron de entre los escombros y lo llevaron a casa de una tía.

Los padres de Taha Erdem, la madre Zeliha Erdem, a la izquierda, y el padre Ali Erdem, junto a los escombros del edificio donde Tahan quedó atrapado tras el terremoto del 6 de febrero, en Adiyaman, Turquía. (AP Photo/Mehmet Mucahit Ceylan)

Diez horas después del terremoto, sus padres y hermanos también fueron salvados por residentes locales que excavaron en los restos del edificio con sus propias manos y las herramientas que encontraron.

Cuando The Associated Press habló con la familia el jueves, vivían en una tienda de campaña proporcionada por el gobierno, junto con otros cientos de miles de personas que sobrevivieron a la catástrofe que asoló el sur de Turquía y el norte de Siria y causó más de 43.000 muertos.

“Este es mi hogar”, dijo Zeliha, la madre de Taha, de 37 años, mientras observaba cómo las excavadoras desenterraban su antigua vida y la vertían en pesados camiones.

“Boom-boom-boom, el edificio se derrumbó piso a piso encima de nosotros”, recordó, describiendo cómo no paraba de gritar el nombre de su hijo mientras estaba atrapada bajo los escombros con la esperanza de que los cinco pudieran morir juntos como una familia.

Los hijos menores de los Erdem, Semanur, de 13 años, y Yigit Cinar, de 9, dormían en la habitación de sus padres cuando se produjo el terremoto.

Pero Taha no podía oír las llamadas de su madre a través de la masa de hormigón. Tampoco podía oír los gritos de su hijo en la oscuridad, y ambos creyeron que el otro yacía muerto en el edificio destruido.

Antes de que Zeliha, su marido Ali, de 47 años, limpiador de hospital, y los demás niños fueran llevados a casa de su hermana, se dieron cuenta de que Taha había sobrevivido.

“El mundo era mío en ese momento”, dijo Zeliha. “No tengo nada, pero tengo a mis hijos”.

Vista aérea de un edificio dañado en Adana, Turquía, tras los terremotos de 7,7 y 7,6 grados que sacudieron Kahramanmaras. (Foto: Oguz Yeter/Anadolu Agency vía Getty Images)

Fortaleza humana

La historia de la familia Erdem es una de las muchas historias conmovedoras de fortaleza humana que han surgido en la zona de la catástrofe. Muchos relatan vívidamente los horrores de estar atrapados bajo sus casas.

Ibrahim Zakaria, un sirio de 23 años que fue rescatado en la ciudad costera de Jableh el 10 de febrero, contó a AP que sobrevivió lamiendo el agua que goteaba de la pared de al lado, perdiendo el conocimiento y la esperanza de sobrevivir en sus momentos de vigilia.

“Estuve a punto de rendirme porque pensé que iba a morir”, declaró desde la cama del hospital. “Pensé: ‘No hay escapatoria’”.

En la ciudad turca de Gaziantep, Adnan Muhammed Korkut, de 17 años, estuvo atrapado cuatro días antes de ser rescatado. Contó a la agencia de noticias privada IHA que llegó a tener tanta sed que se bebió su propia orina.

Muhammet Enes Yeninar, de 17 años, y su hermano, de 21, fueron salvados tras 198 horas en la cercana Kahramanmaras.

Dijo que lloraron durante los dos primeros días, sobre todo preguntándose por su madre y si había sobrevivido, informó IHA. Más tarde empezaron a consolarse mutuamente, “hablando de hermandad” y comiendo proteínas en polvo.

También en Kahramanmaras, Aleyna Olmez, de 17 años, fue liberada tras 248 horas bajo los escombros. “Intenté pasar el tiempo sola”, explicó.

Durante las catástrofes suelen surgir historias de supervivencia extraordinarias, especialmente tras los terremotos, cuando los medios de comunicación de todo el mundo registran el desvanecimiento de la esperanza de los supervivientes a medida que pasan las horas.

Tras el terremoto de Haití de 2010, una chica de 16 años fue rescatada en Puerto Príncipe 15 días después de que el seísmo devastara la ciudad. Tres años después, una mujer atrapada bajo un edificio derrumbado en Dhaka, Bangladesh, fue salvada tras 17 días.