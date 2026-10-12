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Resumen

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Un hombre se refresca en una fuente pública en medio de las altas temperaturas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño en Cali, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
Un hombre se refresca en una fuente pública en medio de las altas temperaturas asociadas al fenómeno meteorológico de El Niño en Cali, Colombia, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP).
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia AFP

El fenómeno meteorológico El Niño, con una “intensidad excepcional”, provocó en septiembre el calentamiento de una parte del Pacífico a niveles inéditos, informó el lunes el observatorio europeo Copernicus.

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