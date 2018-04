Los desertores norcoreanos en Seúl, entre la desconfianza y el optimismo

Lloró cuando los líderes coreanos se estrecharon la mano y cuando leyeron el comunicado conjunto. Fue una jornada intensa para Em Joo Choi, una norcoreana de 33 años. "Al fin tendremos un tratado de paz. La reunificación será más complicada, pero estamos en el buen camino, la comunicación entre Seúl y Pyongyang es cada vez más fluida. Esta es una gran oportunidad para Corea", señaló. Para ella ya está terminado el ciclo de tensión-distensión y descarta también nuevos ensayos nucleares y amenazas de destrucción masiva.

"Kim Jong-un se manifestó frente al mundo, ya no puede echarse atrás. No me gusta y probablemente tenga razones egoístas para dar este paso, pero le agradezco sus esfuerzos", añadió Em.

La Iglesia Metodista de Hansarang es hoy el mejor lugar para tomar el pulso a la colonia norcoreana de Seúl. Allí se realizó una convocatoria bajo el lema "Plegaria de mil exiliados para los derechos humanos en Corea del Norte", y se publicitó como la mayor concentración de norcoreanos en Seúl jamás registrada. Hubo centenares de asistentes.

El propósito de salir del templo con una conclusión unívoca fracasa. En la población norcoreana también se alternan los optimistas y los escépticos por el histórico acercamiento que concretaron anteayer el dictador norcoreano y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, especialmente en virtud de su edad: los mayores vivieron demasiado tiempo con los Kim para concederles una brizna de fe, mientras que los más jóvenes atisban la esperanza de un cambio.

"Nunca le creeré a Kim: su paz es solo otro engaño", dice Sung Jin Kim, un minero jubilado de 65 años. Pronto volverá a las andadas y la reunificación es quimérica por los opuestos sistemas políticos a ambos lados del paralelo 38, sostiene. "Solo ha dado este paso porque estaba desesperado, la economía norcoreana se hunde", añade.



La reunificación es el asunto más comentado aquí porque permitiría el contacto con los familiares que muchos dejaron atrás al otro lado de la frontera. Aún en el mejor de los casos se antoja un camino largo y pedregoso, pero algunos se aferran a la esperanza renacida.