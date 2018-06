El día que Anthony Bourdain cenó con Obama por US$6 en Vietnam

El chef Anthony Bourdain, estrella de la televisión estadounidense gracias a su programa "Parts Unknown" sobre la gastronomía de todos los rincones del mundo, se suicidó en Francia a la edad de 61 años.



La fiscalía francesa dijo el viernes a la AFP que el cuerpo sin vida de Bourdain fue encontrado en la habitación de un hotel de Kaysersberg, en la región francesa de Alsacia.



CNN había informado previamente que fue hallado por su amigo francés Eric Ripert, copropietario y chef de Le Bernadin, uno de los restaurantes más famosos de Estados Unidos, ubicado en Nueva York.



Bourdain adquirió el estatus de celebridad en el 2000 tras la publicación de su libro “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly”, publicado en español con el título “Confesiones de un chef (Kitchen Confidential)”. Aunque estaba dirigido a cocineros profesionales, el libro se convirtió en un gran best seller.



Bourdain alcanzó gran fama gracias a su serie en CNN “Parts Unknown”, y estaba filmando un nuevo capítulo cuando lo encontraron muerto, según la cadena.



Uno de los momentos televisivos más recordados del célebre chef se dio en una entrevista que hizo en 2016 al entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) en Hanoi (Vietnam), en uno de los episodios del último programa que lideró.



En ese capítulo, Obama, que se encontraba en Asia de viaje oficial, y Bourdain se reunieron en un restaurante típico vietnamita para hablar sobre la cultura y la cocina de ese país durante una cena que costó 6 dólares por cabeza, según reveló después el propio chef.



Bourdain se reunió con Barack Obama para discutir el propósito del viaje del presidente estadounidense a Asia y su interés en la gente, la comida y la cultura de Vietnam, dijo en aquella fecha la cadena CNN.

Fuente: Agencias