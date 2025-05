Escandaloso, inédito y peligroso el proceso. Son algunos de los calificativos que ha utilizado la prensa argentina para referirse al reinicio del juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, el cual estuvo marcado por el apartamiento de una de las juezas a cargo, Julieta Makintach, tras probarse que participaba de la grabación de un documental sobre el proceso mientras este aún se desarrollaba.

Makintach, una de las tres integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro que busca determinar si siete trabajadores de salud tuvieron responsabilidad en el deceso del ídolo futbolístico en noviembre del 2020, llegó el martes a la sede judicial para participar del reinicio del proceso.

Esta vez, sin embargo, la magistrada lo haría en situación de acusada. El giro en el caso se produjo el pasado 15 de mayo, cuando Rodolfo Baqué, uno de los abogados defensores, solicitó la recusación de Makintach denunciando parcialidad por su parte y por sospechas de que participaba de grabaciones sobre las que se venía rumoreando desde el inicio de las audiencias, el 11 de marzo.

El pedido de Baqué fue apelado, pero a este se le sumaron dos solicitudes más de otros abogados defensores. A partir de entonces la Fiscalía comenzó a investigar las acusaciones contra la magistrada y se encontró con una larga lista de pruebas, entre las que se cuentan los testimonios de dos agentes policiales asignadas a la sala; la confesión de Maria Lía Vidal Alemán, amiga de la infancia de Makintach, que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para narrar cómo entrevistó a la magistrada y las “escenas planificadas” que tenían; el camarógrafo independiente Jorge Huarte, quien aseguró que le habían encargado “hacer, específicamente, imágenes de la jueza Makintach”.

Decenas de personas se manifestaron fuera del tribunal e incluso se registraron agresiones a uno de los acusados. / AFP - LUIS ROBAYO

- Apartada -

A dichas pruebas se sumaron extractos de videos filtrados a la prensa en los que se puede ver a la jueza declarando ante cámaras y siguiendo instrucciones sobre qué decir y cómo decirlo. Pese a ello, Makintach declaró al inicio de la audiencia del martes que no consideraba haber hecho algo ilegal y denunció ser víctima de “una gran operación mediática” en su contra.

Sin embargo, minutos después, el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, reveló más material audiovisual incautado durante el allanamiento a seis domicilios ordenados por la justicia en el marco de la investigación. “Por lo que vieron, y por lo que ya verán, no logro salir de mi asombro. La doctora Makintach, nuevamente, volvió a mentirnos a todos en la cara”, afirmó Ferrari según un reporte del diario La Nación de Argentina.

A continuación, el fiscal leyó la descripción de cada uno de los seis capítulos, de 30 minutos cada uno, que habían encontrado durante los allanamientos. El programa se llamaría “Justicia Divina” y contaba con un detallado esquema de grabaciones, edición y avances en inglés y español. “Es un esquema guionizado, no lo digo porque me gustó la palabra. Cuando digo que ofició de actriz y no de jueza es porque había un guion y estaba escrito”, precisó Ferrari.

Los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino observan las pruebas contra la magistrada Julieta Makintach. / REUTERS - Agustín Marcarian

La exposición de las pruebas produjo una reacción por parte del abogado Baqué, quien se encontraba en la sala y le gritó “basura” a Makintach. Además, desató las lágrimas de Verónica Ojeda y Gianinna Maradona, expareja e hija de Maradona respectivamente.

Los diferentes abogados de ambas partes que tomaron la palabra posteriormente criticaron el accionar de la jueza e insistieron en apartarla del proceso por no considerar que tuviese una visión imparcial sobre el mismo.

Tras la avalancha de pruebas en su contra, Makintach dijo que “tras el pedido de todas las partes no tengo otra opción que hacer lugar a la recusación”, aunque aseguró que “no conocía este material, no había visto el material. Sé que no me van a creer. Desconocía todo, inclusive el guion. Espero que el juicio pueda seguir sin mí. Lo lamento en el alma, fue desprolijo, no me puedo hacer cargo de todo esto porque no es mío, estoy tan sorprendida como todos ustedes”, según La Nación.

La recusación de Makintach fue aceptada posteriormente por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes completan el tribunal. Sin embargo, tras un intermedio del que Makintach ya no volvió, la Fiscalía denunció que apartar a la magistrada no era suficiente y solicitó la designación de “nuevos jueces hábiles para que prosigan con la continuidad del proceso. Eso no implica la designación de un nuevo tribunal, son los jueces los que deben cambiar”.

Al respecto, Savarino y Di Tomasso acordaron una nueva audiencia para este jueves al mediodía en el que expondrán su decisión sobre si el juicio continúa o se declara la nulidad del proceso. Este último escenario regresaría a foja cero el juicio iniciado el 11 de marzo y en el que ya se han interrogado a más de 40 testigos.

Del lado de Makintach, sin embargo, las consecuencias podrían recién estar comenzando. Al cierre de este artículo, La Nación informó que se habían presentado tres pedidos de juicio político contra la magistrada ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Buenos Aires.