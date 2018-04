Diez razones para dudar del desarme de Corea del Norte

KCNA, la agencia de noticias estatal de Corea del Norte declaró el sábado que la cumbre intercoreana era un punto de inflexión para la Península, mientras que el mandatario estadounidense Donald Trump advirtió que mantendría la presión sobre Pyongyang antes de su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un.



KCNA publicó por separado la declaración conjunta que Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, anunciaron el viernes después de la primera cumbre en más de una década entre ambos países. Ambos líderes prometieron trabajar por la “desnuclearización completa” de la Península Coreana.



La mayoría de los compromisos específicos esbozados en la declaración oficial se centraron en las relaciones intercoreanas y no resolvieron la cuestión de si Pyongyang está dispuesto a renunciar a su arsenal de armas nucleares y misiles balísticos.

Para los especialistas existen motivos para dudar del desarme nuclear de Corea del Norte. Aquí el listado.

►Desde 1953 que las dos Coreas están en guerra.

►Al lado de Corea del Norte, Cuba es un paraíso capitalista.

►El hermetismo de Corea del Norte, el tenor de su economía y la opresión del régimen gobernante no se encuentran en otro lugar del mundo.

►Corea del Norte tiene un PBI per cápita de 1700 dólares y en Corea del Sur es de 36000 dólares. El índice de mortalidad infantil en Corea del Sur es cinco cada 100.000 habitantes y en Corea del Norte 22.

►El líder de Corea del Sur Moon Jae-in es hijo de una familia norcoreana, es un presidente progresista.

►Las dos coreas son un mismo pueblo.

►Kim Jong-un gobierna una economía asfixiada por las sanciones, eso frenó el crecimiento sostenido que tenía. Un régimen que no puede cumplir con las necesidades de su pueblo está netamente en peligro.

►Kim Jong-un es el líder norcoreano con más sentido político de la dinastía, más que su padre y que su abuelo. Sabe que le debe caer bien a los norcoreanos, le tienen que temer y respetar.

►Una de las hipótesis de Occidente es si Kim abandona su programa nuclear y entrega sus armas: ¿con qué se defenderá cuando vayan por él?. Ya les ocurrió lo mismo a Sadam Husein y a Muamar Kadhafi. ►Kim puede pensar que su destino será el mismo si no tiene un resguardo como la amenaza nuclear.

Fuente: Reuters / La Nación, GDA