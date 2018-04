Bolivia presidirá por segunda vez el Consejo de Seguridad de la ONU

Bolivia asumirá por segunda vez la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre, anunció hoy el embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti.

El embajador sostuvo que preparan una agenda con un mensaje de paz.



"Nosotros no creemos que la paz sea solamente del silencio de los cañones, sino que la paz es justicia social, como lo resalta el presidente Evo Morales, es el respeto a los Estados y la no injerencia", expresó Llorenti en una entrevista en la estatal Bolivia Tv.



En junio de 2017, Bolivia asumió la primera presidencia del Consejo de Seguridad en la que se promovió una agenda centrada en la construcción de paz y la seguridad internacional.



Desde enero de 2017, Bolivia ocupa un asiento en el máximo órgano de decisión de las Naciones Unidas, tras ser elegida como miembro no permanente por la Asamblea General.