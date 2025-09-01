Suecia vuelve a abrir su embajada en el Perú: “Las economías de ambos países son casi una combinación perfecta”

Peter Svensson Kemeny ha sido designado embajador del Reino de Suecia en el Perú luego de que el estado europeo decidiera activar nuevamente su legación en nuestro país tras una paralización de tres años. En diálogo con El Comercio, el representante sueco destaca la gran afinidad comercial y diplomática entre los dos países, así como también cuáles son las vías que pueden llevar a hacer más provechosa la colaboración.

—¿Ha tenido algún acercamiento previo con el Perú y la región antes de asumir el cargo de embajador? ¿Cuál ha sido su experiencia previa?

Empecé mi carrera en Latinoamérica, he trabajado en Venezuela, Cuba y México. Durante muchos años he trabajado con otras cosas, en Turquía y en desarrollo y políticas de seguridad.

Cerca de mi casa en Estocolmo hay un restaurante peruano y ahí conocí un poco de la riqueza de la comida peruana. La semana pasada fue cuando empecé mi función y todo fue muy rápido. Empecé formalmente el 15 de agosto y tres días después viajé a Lima para entregar mis credenciales.

La semana pasada fue la primera vez que conocí Lima. Ahora tengo una imagen de que ustedes (los peruanos) son muy profesionales. Yo tenía muchas reuniones con los diplomáticos y había una armonía muy linda.

Y esta reputación de la comida que tienen es verdadera, es increíble la comida que tienen. Tengo una imagen de que Perú es diferente en comparación con los otros países de América Latina que conocí, tienen una cultura y una historia muy interesante, riqueza y gente muy abierta y amable. Tengo una sensación muy positiva de poder conocer más.

—¿Qué expectativas tienen usted y Suecia en torno a la reapertura de una oficina en Perú y qué buscan lograr en las relaciones entre ambos países?

Es muy claro que tenemos muy buenas relaciones y una historia común, estamos alineados en muchos sentidos. Yo veo que, por ejemplo, en la ONU tenemos un pensamiento similar en muchos temas.

Tuve la oportunidad de tener un desayuno con empresas suecas y unas 30 de estas ya tenían 70 años en el Perú, y alguna llevaba incluso hasta 100 años en su país. Tenemos una historia muy prolongada y que ha seguido vigente por muchos años, pero ahora el gobierno sueco quiere profundizar y desarrollar más esta relación.

Está mostrando eso con mi función, la de un embajador que solo se dedica a Perú, y también al abrir una oficina comercial en Lima que va a fortalecer las posibilidades de desarrollar negocios entre las dos naciones. En muchos sentidos somos una combinación perfecta. Por ejemplo, ustedes tienen muchas minas y en Suecia tenemos muchas empresas que ofrecen máquinas para este sector.

La minería es un sector que cuenta con la participación de varias empresas suecas en el Perú.

—Hablaba de oportunidades de negocios como la minería. ¿Hay otros productos peruanos y otras ventanas de oportunidades mutuas que también causan interés entre las empresas de Suecia?

Hay varias cosas aquí. Primero, podemos buscar junto con las empresas suecas que ya están en Perú qué más se puede hacer, porque ellos tienen muchas ideas y sé que hay varias empresas suecas interesadas en varios sectores.

Los más obvios son transporte, energía, salud e infraestructura, pero la mayoría de las empresas suecas que ya están en Perú trabajan en el sector de minería.

Con el muy positivo crecimiento que ha tenido la economía de Perú por muchos años, el lugar importante en que están en el centro de América del Sur, y la inversión que están haciendo en puertos, junto a las empresas suecas podemos explorar muchas oportunidades.

Por otro lado, estábamos viendo que nuestras importaciones procedentes de Perú están aumentando. Son varios productos, muchos del sector agrícola, que realmente están avanzando: estamos viendo mangos, paltas y también arándanos. Estos últimos son muy apreciados por los suecos.

Perú está mucho más visible como exportador en este sector, pero hay mucho más que hacer y, como ya he dicho, en varios sentidos nuestras economías son una combinación perfecta.

—Desde un punto de vista más amplio, ¿como observa las relaciones internacionales de su país con Latinoamérica y el resto del continente? ¿Ha notado diferencias desde que inició su trabajo en la región?

Suecia es un país que ha dado muchos fondos para el desarrollo y en los años 70, 80 y 90 muchas de nuestras relaciones con esos países se basaban en esto, no era una relación de colaboración, sino de donar cosas. Latinoamérica ha avanzado mucho en su economía y entonces nosotros hemos estado, en los últimos tiempos, más enfocados en países más pobres con estos fondos de desarrollo.

Las empresas suecas han notado que aquí hay oportunidades y que hay otra América Latina. Hemos visto que es interesante para los chinos, para los turcos y que vienen otros actores. También para nosotros que buscamos reinventarnos y creo que eso es lo que estamos haciendo.

Ahora hay más colaboración, podemos hablar de libre comercio, que es un tema muy importante, pues yo creo que Perú y Suecia tienen un interés en que este intercambio sea global, somos países que tenemos que exportar mucho para hacer crecer nuestras economías.

—Desde Perú tenemos la impresión de vivir mayor inestabilidad política que en los años anteriores. ¿En su perspectiva esto es así y si lo ve como un obstáculo para las operaciones de las empresas suecas en nuestro país o la colaboración en general?

Como diplomático siempre es un poco difícil entrar en la valoración de otros países en el sentido político, y es muy complicado hacer comparaciones sobre cómo era antes la región.

Trabajé en Venezuela en el 2004 con la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y en ese periodo ahí entraron 4 y 5 millones de colombianos por el conflicto de su país y ahora es al revés. Las cosas cambian en diferentes países.

Lo que yo escucho de las empresas suecas es que están mirando a Perú en un sentido de que hay un crecimiento de la economía por casi 15 o 20 años y también están hablando del Banco Central de Reseva, que es estable y hace su trabajo. Desde esa perspectiva eso da estabilidad y confianza.

Con las inversiones que Perú está haciendo en infraestructura, puede ser un puente entre la región y Asia. Esto es muy importante cuando las compañías piensan en el futuro e inversiones.

—El ministro de Defensa de Suecia se reunió recientemente con las autoridades peruanas que evalúan la posibilidad de comprar aviones. ¿Hay lugar para una posible colaboración en defensa entre ambos países o es un tema que todavía no han abordado con mucha profundidad?

Lo que puedo decir sobre el tema es que a mi gobierno le complace realmente que el Perú esté considerado adquirir el (avión de combate) Gripen. Eso significa una colaboración por muchos años, que puede llegar a ser de entre 30 y 40 años.

Hablamos entonces de negocios de tipo ‘offset’ y eso significa inversiones grandísimas y transferencia de tecnología y cooperación en varios sectores, lo que puede crear también empleo local. Esta compañía (Saab) tiene mucha experiencia, lo han hecho muchas veces antes.

Al final es una decisión de Perú, pero para nosotros sería algo muy positivo y eso puede desarrollar y profundizar tremendamente la relación. Ya estamos trabajando en varios sectores y esa colaboración se haría más profunda y se podrían buscar nuevos caminos en ese sentido.

Perú analiza la compra de aviones Saab Gripen a Suecia. Países como Brasil cuentan con unidades de esta aeronave de combate entre su arsenal.

Visión de los conflictos

—Hemos visto que Europa está mostrando un nivel de unidad que no se veía antes. Es el caso de Ucrania o Gaza, por citar un par de ejemplos. ¿Cuál es el rol que busca tener Suecia en estas situaciones tan complejas?

Con respecto a la invasión a gran escala de Rusia sobre Ucrania, para nosotros un vuelo entre Estocolmo y Kiev toma unas dos horas y 20 minutos, es poco más que viajar de Lima a Cusco.

Es algo (que sentimos) cerca, por lo que para nosotros y para mi gobierno es algo muy importante: tenemos una guerra en Europa de nuevo. Suecia está apoyando a Ucrania en todos los sentidos y lo que queremos es una paz real, justa y sostenible. Para nosotros es clave, es importantísimo y es algo que tenemos que hacer por Ucrania, pero también es crucial para nuestra seguridad.

Este acuerdo tiene que estar basado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para mostrar a Rusia que así no funcionan las cosas. Desde la invasión, Suecia ha contribuido con apoyo militar y humanitario en una escala muy grande, también coordinamos esta política en la Comunidad Europea y hay otra cosa importante, que son las sanciones contra Rusia desde el inicio de esta invasión.

En el caso de Gaza e Israel, este gran sufrimiento y esta guerra deben terminar y lo importante ahí es que hay que respetar el derecho internacional y garantizar el acceso humanitario. Este aspecto es clave dentro de nuestra política.

—Con miras a esos objetivos, ¿percibe que sus vecinos están con ustedes en esa labor?

Somos 28 países trabajando juntos en la Comunidad Europea y creo que el mundo ahora es muy complicado porque hay conflictos y se debe trabajar muy duro para mantener un libre comercio global. En Europa tenemos que cooperar y levantar nuestra unidad y voz globalmente, pero sí hay unidad y energía en el proyecto.

Debemos jugar un rol importante en las relaciones en todas partes. Es un mundo complejo y con todas estas cosas que se juntan ahora es más fácil crear unidad que antes.