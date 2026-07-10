Por Guillermo Vera Ayala

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, metió esta semana en un inesperado apuro a sus pares de la OTAN luego de hacerles un regalo bastante peculiar: un revólver personalizado con balas. El gesto sucedió en medio de la cumbre de la alianza militar realizada en Ankara.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.