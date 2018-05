Israel: Paraguay trasladará su embajada a Jerusalén este mes

Paraguay anunció el lunes que trasladará su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén a fines de mayo, respaldando una decisión similar de Estados Unidos que complació al Estado judío pero enfureció a los palestinos.

"El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, planea ir a Israel a fin de mes para abrir una embajada en Jerusalén", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nahshon, en un comunicado.

"Es un tema que está en proceso y el canciller Eladio Loizaga se referirá al tema cuando haya algo concreto", señaló un portavoz de la diplomacia paraguaya a la AFP.

El funcionario admitió que se trata de un asunto muy delicado que el gobierno desea tratar con seriedad, pero que existen gestiones para el traslado de la embajada.

El país sudamericano sigue los pasos de Guatemala, que en marzo anunció la mudanza de su embajada a Jerusalén desde Tel Aviv, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

Israel dice que Jerusalén es su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos quieren que la parte oriental de la ciudad sea la capital de su futuro estado independiente.



Un portavoz del Gobierno paraguayo dijo a Reuters que el mandatario planea viajar a Israel el 21 o 22 de mayo para el traslado de la sede diplomática. Estados Unidos abrirá su embajada en Jerusalén este lunes 14 de mayo.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había dicho en abril que "al menos media docena" de países estaban discutiendo seriamente seguir el ejemplo de Estados Unidos, pero no los identificó.



En diciembre, 128 países votaron a favor de una resolución no vinculante de la Asamblea General de la ONU pidiendo a Estados Unidos que abandone su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Nueve se manifestaron en contra, 35 se abstuvieron y 21 no votaron.



Cartes dejaría el cargo en las próximas semanas, antes de la asunción del presidente electo Mario Abdo prevista para el 15 de agosto. El mandatario actual podría asistir a la inauguración de la nueva sede diplomática acompañado de Abdo, señaló la cancillería israelí.



Fuente: Reuters/AFP