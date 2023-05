El Gobierno de Chile designó este jueves a Jaime Gazmuri nuevo embajador del país en Venezuela, un nombramiento que busca normalizar las relaciones diplomáticas y que se produce en plena crisis migratoria en el norte, con decenas de venezolanos tratando de abandonar territorio chileno.

Gazmuri, militante del Partido Socialista, fue senador durante 20 años y embajador de Chile en Brasil durante el segundo mandato de la expresidanta Michelle Bachelet (2014-2018), explicó la Cancillería en un comunicado.

También fue director de Televisión Nacional de Chile en 2019 y “tiene amplia experiencia profesional como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, añadió el ministerio.

Chile no tenía embajador en Venezuela desde 2018 y hasta ahora solo contaba con un encargado de negocios.

Tras las cuestionadas elecciones venezolanas de mayo de 2018, el expresidente conservador Sebastián Piñera decidió no nombrar a ningún embajador en Caracas como presión a Nicolás Maduro.

Piñera fue uno de los miembros más activos del Grupo de Lima, un bloque regional creado en 2017 para apoyar a la oposición venezolana y que hoy prácticamente ha desaparecido con la ola progresista que gobierna la región.

Gazmuri tiene la misión de restablecer las relaciones entre ambos países, que siguen deterioradas ya que, a diferencia de otros líderes progresistas de la región, el presidente Gabriel Boric sigue siendo muy crítico con Maduro y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

“Me molesta cuando eres de la izquierda y entonces condenas la violación de los derechos humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua (...) El respeto de los Derechos Humanos no puede tener un doble estándar”, dijo Boric el pasado septiembre en el marco de su viaje a la Asamblea General de la ONU.

Maduro, por su parte, califica a Boric de “izquierda cobarde” y suele cargar reiteradamente contra su Gobierno, en el que conviven la centro-izquierda con la coalición integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

El nuevo embajador chileno llega a Caracas en plena crisis migratoria y cuando ambos países negocian soluciones para abordar la crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú, donde hay decenas de migrantes venezolanos varados.

Una delegación de la Cancillería chileno llegó hace dos semanas a Venezuela para negociar nuevos vuelos humanitarios que repatrien a los migrantes que no pueden retornar a Chile ni ingresar a Perú por carecer de documentación.

El primer vuelo partió rumbo a Caracas desde la ciudad fronteriza de Arica, 2.000 kilómetros al norte de Santiago, el pasado 7 de mayo con 115 migrantes a bordo.

Chile, que mantiene su frontera militarizada desde finales de febrero, ha endurecido en los últimos tiempos sus políticas contra la migración ilegal para tratar de frenar el aumento de la inseguridad, lo que ha provocado que miles de migrantes traten de abandonar el país.