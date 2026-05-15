Donald Trump afirmó este viernes haber cerrado “acuerdos comerciales fantásticos” con su par chino, Xi Jinping, en la sesión final de una cumbre en Pekín en la que, según el presidente estadounidense, también recibió un ofrecimiento de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

El magnate republicano llegó a Pekín con el objetivo de alcanzar pactos económicos en sectores como agricultura, aviación e inteligencia artificial (IA), además de avanzar en cuestiones geopolíticas espinosas, como la guerra en Oriente Medio contra Irán.

Las propuestas de Trump a Xi, a quien describió como un “gran líder” y “amigo”, habían sido recibidas hasta ahora con un tono más moderado por parte del líder chino.

Trump viajó a Pekín esta semana en su primera visita en casi una década.

Pero Trump aseguró que de esta visita a Pekín, la primera de un mandatario estadounidense en casi una década, han salido “muy buenos resultados”.

“Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países”, dijo, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Pekín.

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que las conversaciones habían ido bien y que Xi aceptó varios puntos de la lista de pretensiones de Estados Unidos.

CONOCE MÁS: Intenso bombardeo ruso sobre Kiev deja al menos 21 muertos y lastra esperanzas de paz

Sobre la guerra en Irán, el presidente norteamericano dijo que Xi le había asegurado que China no se estaba preparando para ayudar militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

“Dijo que no suministraría material militar (...). Lo afirmó con rotundidad”, le dijo Trump a Fox.

“Le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, y dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar’”, añadió el magnate.

El presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) participa en una ceremonia de bienvenida con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Sobre ese mismo tema y luego de consultas sobre si los dos líderes habían discutido el conflicto con Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes un comunicado en el que pide “un alto el fuego integral y duradero” en Oriente Medio.

“Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional”, añadió.

- Boeing, soja y petróleo -

Los cordiales apretones de manos y la pompa del jueves se vieron eclipsados por una contundente advertencia de Xi sobre un punto de tensión geopolítica mucho más antiguo: Taiwán, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio.

Poco después de que comenzaran las conversaciones, los medios estatales chinos informaron de que el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un “conflicto”.

La entrevista con Fox News no abordó el tema de Taiwán, y Trump no hizo comentarios a los periodistas cuando se le preguntó al respecto el jueves.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC que el presidente daría más detalles “en los próximos días”.

En el ámbito comercial, Trump adelantó a Fox que ya se había cerrado un importante acuerdo comercial, al señalar que Xi se comprometió a comprar aviones Boeing, “200 de los grandes”.

El presidente Trump se sitúa junto al presidente Xi con el puño en alto, mientras ambos caminan por una alfombra roja flanqueada por filas de niños que vitorean y ondean flores, así como banderas chinas y estadounidenses.

Las acciones del gigante aeronáutico estadounidense cayeron, sin embargo, tras los comentarios del mandatario, en una señal de que el mercado esperaba una compra más sólida por parte de China.

El presidente dijo que Pekín también había expresado interés en adquirir petróleo y soja estadounidenses.

China, que es el principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de crudo a Estados Unidos antes de que Trump le impusiera altos aranceles el año pasado.

CONOCE MÁS: Cinco italianos pierden la vida en accidente de buceo en Maldivas

Desde entonces, ha reducido drásticamente las compras de soja estadounidense, recurriendo en su lugar a Brasil.

Bessent también reveló a la CNBC que Trump y Xi discutieron el establecimiento de “barreras de seguridad” para el uso de la inteligencia artificial.

- ¿Superar la trampa? -

El jueves, Xi hizo referencia a la “trampa de Tucídides”, una teoría política que se refiere a una mayor probabilidad de guerra cuando una nueva potencia en ascenso compite con una ya establecida.

Sin embargo, el líder chino dijo que pensaba que Estados Unidos y China podían “superar” este peligro.

Donald Trump en el Gran Salón del Pueblo durante la cena oficial. (Foto: EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL) / MAXIM SHEMETOV / POOL

En respuesta a esos comentarios, Trump dijo en redes sociales la madrugada de este viernes que Xi “se refirió muy elegantemente a Estados Unidos como una nación quizás en declive”.

Precisó en que Xi no se refería a Estados Unidos bajo su mandato, que según él estaba experimentando un “ascenso increíble”, sino más bien al país bajo la administración de su predecesor, Joe Biden.

Los presidentes Xi y Trump se encuentran en el patio de un complejo templario, detrás de una gran exhibición, con Xi levantando la mano para mostrarle algo a Trump.

“Hace dos años, de hecho, éramos una nación en declive”, publicó Trump en su red Truth Social. “Ahora, Estados Unidos es la nación más en boga del mundo, ¡y esperemos que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que nunca!”.

Dijo que Xi lo “felicitó por tantos éxitos tremendos”.