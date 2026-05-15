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Trump aseguró que de esta visita a Pekín, la primera de un mandatario estadounidense en casi una década, han salido “muy buenos resultados”. Foto: Evan Vucci / POOL / AFP
Trump aseguró que de esta visita a Pekín, la primera de un mandatario estadounidense en casi una década, han salido “muy buenos resultados”. Foto: Evan Vucci / POOL / AFP
/ EVAN VUCCI
Por Redacción EC

Donald Trump afirmó este viernes haber cerrado “acuerdos comerciales fantásticos” con su par chino, Xi Jinping, en la sesión final de una cumbre en Pekín en la que, según el presidente estadounidense, también recibió un ofrecimiento de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

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