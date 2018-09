La diputada colombiana Ángela Hernández desató nuevamente una polémica por cuenta de un trino en su cuenta de Twitter en el que señala que “la pornografía es una pandemia, que intoxica la mente, divide las familias y destruye la sociedad”.



Hernández se ha caracterizado por sus posturas conservadoras frente a temas en defensa del modelo tradicional de familia.

El mensaje generó todo tipo reacciones en la red, entre ellas la de la actriz porno cucuteña Alejandra Omaña, conocida en la industria como Amaranta Hank, quien la cuestionó preguntándole si ella comprendía o entendía qué es el porno.

La pornografia es una pandemia, que intoxica la mente, divide las familias y destruye la sociedad. — Angela Hernandez 💙 (@AngelaDiputada) 20 de septiembre de 2018

“O usted ha visto tanta pornografía y tuvo malas experiencias con ella para adoptar esa postura, o habla de algo que no conoce y esa es solo característica del torpe. Manfred Max Neef habló de la diferencia de entender y comprender. ¿Usted comprende o entiende qué es el porno?”, señaló la actriz en su Twitter.

O usted ha visto tanta pornografía y tuvo malas experiencias con ella para adoptar esa postura, o habla de algo que no conoce y esa es solo característica del torpe. Manfred Max Neef habló de la diferencia de entender y comprender. ¿Usted comprende o entiende qué es el porno? — Amaranta Hank (@AmarantaHank) 20 de septiembre de 2018

Frente a esto, Ángela Hernández señaló que su trino fue motivado por un contenido que recibió a través de WhatsApp.



“Me llega una imagen, de una foto muy linda de un paisaje que dice muy buenos días y es como un gif. Cuando intento verlo, vaya sorpresa que la imagen del paisaje se corre y aparece una mujer con sus senos al aire libre. Entonces yo analizo y digo, yo no estoy buscando pornografía, pero está ahí, porque se introduce de manera deliberada en la vida de las personas, porque aunque usted no quiere, le toca, le llega, lo busca”, precisó la diputada.



Ante los cuestionamientos hechos por Amaranta Hank, la política indicó que ella es una “víctima” de la industria pornográfica.



“Claro ella tiene que salir a defender el tema de la pornografía porque vive de eso. Para mí ella es una víctima más de todo ese sistema, de esa industria, que al final la usa. Ella cree que también usa eso para subsistir, pero al final la que está siendo usada es ella (...) Mi lucha no es contra ella, la respeto como mujer”, precisó Hernández.



Esta no es la primera vez que la diputada santandereana desata una polémica por su postura.



Una de ellas se dio en el 2016 cuando señaló que el Ministerio de Educación, en ese entonces a la cabeza de Gina Parody, adelantaba una “colonización homosexual” en los manuales de convivencia de los colegios del país por fomentar en los instituciones los baños y uniformes mixtos y la implementación de la cátedra de sexualidad.



En enero de este año a través de su cuenta en Twitter, aseguró que gracias al poder de Dios un grupo de hombres, que en algún momento se sintieron confundidos sobre su sexualidad, lograron recuperar su identidad.

