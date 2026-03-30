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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 29 de marzo de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago.
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

Por Equipos de AFP en Teherán, Jerusalén y Beirut

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