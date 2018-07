Donald Trump llega a Bruselas para cumbre de la OTAN

Bruselas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Bruselas, lugar donde se desarrollará la cumbre de la OTAN este miércoles y jueves.



El avión presidencial 'Air Force One' aterrizó poco después de las 21:00 (19:03 GMT) en el aeropuerto militar de Melsbroek, procedente de Washington.

Trump aprovechó el tiempo en vuelo para acusar desde Twitter a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares y sugirió que deberían "reembolsar" a Estados Unidos.

"Varios países de la OTAN, que debemos defender, no solo no mantienen su compromiso de 2% (lo que es bajo), sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?", lanzó desde la red social.

Los 29 miembros de la OTAN se han comprometido a gastar el 2% de su PBI en gastos de defensa en el 2024, a fin de que Estados Unidos reduzca su carga financiera en este ámbito.

Trump inicia así una gira europea de casi una semana que le llevará también a Londres y a Helsinki, donde el próximo lunes se entrevistará por primera vez de forma oficial con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Con información de AFP y EFE.