¿Cómo es exactamente Groenlandia? Así es la isla que quiere comprar Donald Trump

Donald Trump | Groenlandia |Estados Unidos| El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado a sus asesores en la Casa Blanca su interés por comprar Groenlandia, isla perteneciente a Dinamarca, según publicó el diario The Wall Street Journal.

Estas informaciones señalan que Donald Trump le ha indicado repetidamente a su equipo, con “variados grados de seriedad”, su interés en que Estados Unidos compre el territorio autónomo perteneciente al reino de Dinamarca.

Tras esta noticia, The Washington Post señaló que en la Casa Blanca ya se ha discutido sobre la legalidad de la hipotética compra, y del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero para la adquisición.

Mientras que la cadena CNN anotó que el presidente de los Estados Unidos, un multimillonario que hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario, ha solicitado al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, que estudie la posibilidad.

¿Se trata de una decisión seria o un simple capricho pasajero? Algunos asesores de Trump creen que comprar Groenlandia podría ser beneficioso para Estados Unidos, mientras que otros consideran que la idea es una “fascinación efímera” del presidente, señaló The Wall Street Journal.

Por el momento, la Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado oficial y no se han pronunciado claramente sobre este tema.

Pero ¿es posible que Estados Unidos compre Groenlandia? Resulta que la idea de Trump no es totalmente insólita desde una perspectiva histórica, ni siquiera enteramente descabellada en términos legales.

Existen precedentes de compraventa de territorios en la historia del país: en 1803 Estados Unidos compró Luisiana a Francia por 15 millones de dólares y, 84 años después, compró Alaska a Rusia por 7,2 millones.

GROENLANDIA, ISLA RICA EN RECURSOS NATURALES

Groenlandia es una isla ubicada en América del Norte, al noreste de Canadá, y cubierta por hielo en un 75 % de su superficie. Tiene 2,1 millones de kilómetros cuadrados, aunque habitada por tan solo unas 56.000 personas, en su mayoría de etnia inuit.

Un 85% de Groenlandia está cubierto con una franja de hielo de 3 kilómetros de grosor que contiene 10% de las reservas de agua dulce del planeta. Es la isla más grande del mundo.

El petróleo, el gas y los minerales sin explotar de Groenlandia también pueden ser atractivos para Trump a medida que se intensifica la carrera por esos recursos en el Ártico.

Además, la isla tiene un importante valor científico, en el estudio de los efectos del cambio climático.

LA RESPUESTA OFICIAL DE GROENLANDIA

El gobierno local emitió un comunicado luego de que de difundió en medios que el presidente estadounidense tiene interés en adquirir la isla perteneciente a Dinamarca.

"Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos, y vemos esto como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Debido al carácter no oficial de las noticias, el gobierno de Groenlandia no tiene más comentarios que hacer", señalaron las autoridades locales en un comunicado difundido este viernes.

Del mismo modo, se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta monumental isla de 2,1 millones de kilómetros cuadrados. "Groenlandia es rica en recursos valiosos como minerales, agua y el hielo más puros, reservas de peces, mariscos, energía renovable, y es una nueva frontera para el turismo de aventura. Estamos abiertos a los negocios, pero no a la venta", sostuvo en su cuenta de Twitter.

El gobierno local emitió un comunicado luego de que se conociera que Donald Trump quiere comprar la isla perteneciente a Dinamarca.

Aunque esto parezca nuevo, no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos expresa interés en propiedades en otros países: en una ocasión dijo que las “playas fantásticas” de Corea del Norte serían el lugar ideal para unos bloques de departamentos.