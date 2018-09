Donald Trump: "Venezuela es un desastre, y hay que limpiarlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que "Venezuela es un desastre y hay que limpiarlo", y dejó de nuevo la puerta abierta a dialogar en algún momento con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien "quiere reunirse" con él.



"Venezuela es un desastre, y hay que limpiarlo y hay que ocuparse de lo que le pasa a la gente", dijo Trump al recibir en la Casa Blanca al presidente de Chile, Sebastián Piñera.



Preguntado por Efe por si sigue dispuesto a entrevistarse con Maduro, Trump respondió: "Veremos lo que ocurre. Sé que él quiere reunirse con nosotros. Veremos lo que ocurre".



Este miércoles, Trump se mostró "abierto" a reunirse con Maduro si ambos coincidían ese día en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU y si eso "ayudaba" a Venezuela, aunque finalmente esa reunión no se produjo.



Durante su discurso ese mismo día en la Asamblea General, Maduro afirmó estar dispuesto a reunirse con Trump para hablar "con la agenda abierta y de todos los temas" posibles, y este jueves opinó que, de producirse, ese encuentro cara a cara "sería para bien".



El presidente venezolano ha sido mucho más tajante en su voluntad de programar una reunión que el estadounidense, quien ha hablado del tema siempre en respuesta a preguntas de periodistas, sin dar un "sí" claro, y no ha dado indicaciones de estar tratando activamente de concretar un encuentro.



Trump aseguró hoy que planeaba conversar con Piñera "sobre Venezuela entre muchas otras cosas, porque pasan muchas cosas diferentes en esa parte del mundo".



Piñera, por su parte, acudió a la Casa Blanca poco después de dar un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que expresó su rechazo a una de las opciones que considera Trump para hacer frente a la situación en Venezuela.



"La opción militar no es una buena opción (para Venezuela). Porque uno sabe cómo comienzan las intervenciones militares pero nunca sabe cómo terminan (...) La cantidad de muertos, el dolor, el sufrimiento que eso puede causar", opinó Piñera ante la OEA.



El mandatario chileno, que asumió el poder en marzo para un segundo mandato no consecutivo, no se refirió a Venezuela durante sus declaraciones a periodistas en el Despacho Oval con Trump.



Esta semana, Trump insistió en que "todas las opciones" siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela, y aseguró incluso que el Gobierno de Maduro "podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso".

Fuente: EFE