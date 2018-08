El presidente Mauricio Macri habló este viernes por primera vez en público de la causa de los cuadernos de las coimas durante la era kirchnerista, que se reveló esta semana, y pidió a la Justicia que "demuestre que no hay impunidad".



"Esta semana hemos visto noticias que, si se confirman, son muy negativas en términos de consolidar confianzas. Cuando ustedes escuchan de esos cuadernos, cuesta creer que podemos todos juntos construir una Argentina distinta, todos dentro de la ley", dijo el presidente Macri esta mañana en el lanzamiento de créditos de la Anses en la sede del Club Atlético Bernal, en el municipio de Quilmes.

"Por eso hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad, que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad", agregó.



El diario La Nación publicó esta semana documentación de Oscar Centeno, el chofer del segundo del exministro de Planificación Julio De Vido, quien registró en ocho cuadernos los presuntos traslados del dinero de la corrupción de la obra pública en la era kirchnerista. La causa está a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y hasta el momento hay 14 detenidos, entre exfuncionarios y empresarios.



El jueves, en la reunión de coordinación con miembros del gabinete, Macri había dicho que estas revelaciones eran "solo una parte mínima" de la corrupción kirchnerista, pero hasta el momento no se había pronunciado en público. "Son décadas de apropiación del Estado por parte de la política", dijo ayer el Presidente a su entorno.

"Nunca más"

​

En su discurso de esta mañana, que brindó desde un escenario en el medio de un grupo de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Macri expresó: "Queremos que todos nos comportemos dentro de la ley. A veces uno siente que hay unos pocos que nos toman el pelo a millones. Que nos toman el pelo porque somos millones los que hemos decidido vivir la aventura maravillosa que es la vida dentro de la ley, cumpliendo con todas las reglas. Y hay un grupito que no. Se creen que son dueños del poder y que están arriba de todo esto. Y nos quieren hacer sentir que esto no tiene arreglo, que es así. Y no es verdad".



Acompañado por María Eugenia Vidal, Macri cerró su discurso con su deseo de "vivir en un país donde al que trabaja le va bien". "Que nunca más el vivo, el que toma el atajo, sea al que le va bien; que nunca más el que abusa del poder sea el que saca ventaja; y que la política sea para servir a todos los argentinos. Una Argentina justa es eso, una Argentina que se basa en la cultura del trabajo", concluyó.



Fuente: La Nación, GDA