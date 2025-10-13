Fotografía de archivo del líder opositor venezolano Edmundo González. Foto: EFE/ J.J. Guillén
Agencia EFE
González Urrutia condena el atentado contra dos activistas venezolanos en Bogotá
González Urrutia condena el atentado contra dos activistas venezolanos en Bogotá

El líder opositor venezolano condenó este lunes con “indignación y profunda preocupación” el en Bogotá, quienes resultaron heridos de bala, un hecho denunciado por la Defensoría del Pueblo de Colombia.

“Condeno con indignación y profunda preocupación el atentado a tiros contra Yendri Velásquez y Luis Peche, defensores venezolanos de derechos humanos heridos en Bogotá”, indicó González Urrutia en un mensaje publicado en X.

El exembajador sostuvo que ambos activistas “huyeron de la persecución buscando refugio y protección en Colombia, pero la violencia transnacional los alcanzó en el exilio”.

PUEDES VER: Organizaciones exigen a Colombia investigar el atentado contra dos activistas venezolanos

“Yendri solicitó refugio y aún no ha recibido respuesta”, apuntó.

González Urrutia instó a las autoridades colombianas a una “investigación inmediata y exhaustiva”, así como a garantizar la “protección efectiva” de todas las personas que buscan asilo en ese país.

Igualmente, agradeció la “posición firme” de la Defensoría del Pueblo colombiana en “la condena inmediata de estos hechos”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por “persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”.

Las víctimas son Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche. Foto: X
Las víctimas son Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche. Foto: X

El organismo instó a la Fiscalía a abrir una investigación “pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”.

Según la , se trató de un “ataque sicarial” tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

El opositor venezolano indicó, en X, que este hecho debe ser investigado “hasta dar con los responsables”.

“Nadie merece padecer la cara más cruel de la intolerancia: atentar contra la vida humana”, añadió.

