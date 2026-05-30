Por Guillermo Vera Ayala

La Casa Blanca presentó este jueves 28 una página web en la que trata a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos de forma análoga a extraterrestres. Al ingresar al dominio “Aliens.gov”, el usuario se encuentra con una interfaz inspirada en las películas de ciencia ficción y ovnis, siendo recibido por un mensaje que indica “ellos caminan entre nosotros”.

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