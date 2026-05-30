La Casa Blanca presentó este jueves 28 una página web en la que trata a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos de forma análoga a extraterrestres. Al ingresar al dominio “Aliens.gov”, el usuario se encuentra con una interfaz inspirada en las películas de ciencia ficción y ovnis, siendo recibido por un mensaje que indica “ellos caminan entre nosotros”.

“Durante 60 años el gobierno de Estados Unidos ha mantenido un secreto guardado celosamente. Alienígenas han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros vecindarios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria”, señala el texto de bienvenida.

“Con una excepción, ellos no pertenecen a este lugar. Millones llegaron bajo el amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y en lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión”, agrega el portal web.

They don’t belong here.



The truth has dropped ➡️ https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

El portal es, en esencia, una suerte de plataforma de revisión que muestra información estadística en vivo proveniente del Departamento de Seguridad Nacional, lo que incluye un contador de “encuentros” con migrantes —en obvia referencia a la ficción sobre alienígenas— que supera los tres millones.

El nuevo sitio web también cuenta con un mapa de calor en el territorio de EE.UU. que refleja las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), al que se suma un enlace que redirige a una página de denuncias ciudadanas para reportar a “aliens sospechosos”.

“Si has presenciado una abducción alienígena, no te alarmes. El alienígena está en buenas manos. Nosotros nos encargaremos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, indica al respecto el sitio web de la Casa Blanca.

El registro del dominio “aliens.gov” por parte del gobierno estadounidense tuvo lugar en marzo, aunque el sitio estuvo inactivo por ese entonces.

El hecho generó especulación sobre la posibilidad de revelación de información relacionada a extraterrestres, lo que terminó sucediendo hace algunas semanas cuando Donald Trump inició la desclasificación de documentación relacionada a avistamientos de ovnis y fotografías. Lo curioso fue que esta información fue subida a una página que forma parte del sitio del Departamento de Guerra y no al dominio adquirido en marzo.

Fue recién este jueves 28 cuando se presentó “aliens.gov” con un video en el que un hombre encapuchado era llevado por un platillo volador de un lado del muro fronterizo estadounidense al otro.

Terminología y discurso

El término “alien” en el inglés estadounidense no significa directamente “extraterrestre”, sino que podría traducirse como “foráneo” o “extranjero”, siendo parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 de EE.UU.

En esta normativa un “alien” es definido como “cualquier persona que no sea ciudadana de Estados Unidos” y a lo largo de las décadas siguientes su uso quedó cada vez más restringido a terminología jurídica, adquiriendo el significado coloquial de extraterrestre con el auge del cine de ciencia ficción.

No obstante, durante el primer mandato de Donald Trump dicha terminología fue rescatada para referirse a las personas de otros países, particularmente aquellas en situación irregular o aquellas ligadas a la criminalidad. Jeff Sessions, por entonces fiscal general, señaló que ‘illegal alien’ (extranjero ilegal) “no era un término despectivo”, sino que era uno legal “definido por el Congreso”.

“Debemos usar los términos correctos de manera consistente para reflejar el imperio de la ley”, dijo Sessions en un memorando del Departamento de Justicia en el 2018.

Desde el inicio de la segunda presidencia de Trump este término fue rescatado nuevamente y en la reciente campaña gubernamental contra la inmigración irregular adquirió el tono satírico visto en “Aliens.gov”.

Desde el 2018 el uso de la palabra “alien” ya había sido cuestionado por organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Derecho Migratorio. Se acusó al gobierno de Trump de deshumanizar a los inmigrantes mediante el uso del término y de generar un mensaje de que estos eran peligrosos al acompañarlo de otros como “ilegal” o “criminal”.

El actual lanzamiento de “Aliens.gov” ha recibido cuestionamientos similares, con medios como Wired criticando la retórica empleada por el gobierno estadounidense.

Más medidas

La segunda administración de Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la consigna de fortalecer el sistema de control migratorio y emprender deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. La meta presidencial sigue siendo ambiciosa, pues el presidente de Estados Unidos la ha fijado en un millón de extranjeros expulsados al año.

Para ese fin, Trump inició su mandato con una declaración de emergencia nacional en la frontera sur bajo el argumento de una invasión extranjera, dando gran margen de operación al ICE y otros servicios migratorios. Estos últimos tuvieron una inyección de presupuesto de 32.000 millones de dólares bajo la llamada “Gran y Hermosa Ley” de presupuesto para llevar a cabo sus operaciones de detención y deportación.

Sin embargo, por ahora se está lejos de ese objetivo, pues desde el 20 de enero del 2025 —cuando Trump volvió a tomar el poder— se calcula que solo han sido deportados 540.000 extranjeros. Si al ritmo actual se ha llegado a 1.000 expulsados diarios en las temporadas pico, este debería incrementarse a más de 2.700 para llegar a los números planteados por el mandatario estadounidense.

El líder del Partido Republicano de EE. UU. también ha buscado atacar la migración desde otros frentes, siendo uno de ellos el veto a migrantes procedentes de una lista negra de países. Esta ha variado en el último año y actualmente incluye a más de 70 estados, incluyendo a casi todo el norte de África y gran parte del Medio Oriente, con excepción de las petromonarquías aliadas de Washington.

Las restricciones también han alcanzado a las solicitudes de asilo, que fueron congeladas y para las que ahora se exige un pago de 100 dólares más otros 102 anuales si el caso permanece en proceso por más de un año.

Muchas críticas a este conjunto de medidas coincidien en que su aplicación tiene un marcado componente racial, siendo duramente cuestionado el marcado perfil de las detenciones del ICE, mayormente enfocadas en personas de fenotipo latinoamericano y afrodescendiente con muchos detenidos siendo ciudadanos estadounidenses. El estado de los centros de reclusión para los migrantes detenidos también ha sido objeto de preocupación, con denuncias de maltratos, hacinamiento e insalubridad.

Adicionalmente, el gobierno estadounidense también ha sido acusado de sesgo racial en el programa de refugiados. A pesar de que Trump había reducido al mínimo histórico de 7.500 cupos para asilo, en octubre del 2025 emitió una orden presidencial para otorgar 10.000 plazas adicionales para sudafricanos blancos, argumentando que estos sufrían persecución en su propio país.

Sudáfrica mostró su desacuerdo en una carta gubernamental y sostuvo que no había ninguna prueba de que los descendientes de colonos neerlandeses y británicos sufrieran persecución. Estudios de entidades como el Instituto de Estudios de Seguridad respaldan estas afirmaciones señalando en función de la data delictiva del país, que mostraba que la población sudafricana no había recibido ataques proporcionalmente más altos que los otros grupos raciales y étnicos del país.

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