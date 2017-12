Más de 10 niñas denuncian que profesor de 86 años abusó de ellas

Un distrito escolar de Oklahoma (Estados Unidos) y su consejo directivo fueron demandados a nombre de 15 niñas que aseguran que un maestro auxiliar abusó sexualmente de ellas.



La demanda federal interpuesta el viernes en Oklahoma City busca compensaciones no específicas por parte del distrito escolar de Perry y el consejo directo, que supuestamente fracasaron en proteger a las alumnas de primaria de ser víctimas de abuso sexual a manos de Arnold Cowen, de 86 años de edad.



Los documentos de la corte no revelan que la escuela ni el consejo cuenten con un abogado.



Cowen se ha declarado inocente de 19 cargos graves de actos lascivos o indecentes en contra de menores de 16 años, un cargo de realizar proposiciones indecentes y otro de posesión de pornografía infantil.



La ex directora Kenda Miller y el ex profesor Jeffrey Sullins enfrentan cargos de delito menor por no reportar abusos contra menores.



Sullins se declaró inocente, mientras que Miller solicitó que se desechara su caso.



Fuente: AP