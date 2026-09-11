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Equipos de bomberos y rescate buscan entre los escombros del World Trade Center en Nueva York, EE. UU., el 13 de septiembre de 2001. Foto de archivo: EFE/EPA/BETH A. KEISER
Equipos de bomberos y rescate buscan entre los escombros del World Trade Center en Nueva York, EE. UU., el 13 de septiembre de 2001. Foto de archivo: EFE/EPA/BETH A. KEISER
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Por Agencia EFE

La CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

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