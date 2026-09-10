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Una mujer observa la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' sobre los atentados del 11-S, en el Museo de Bomberos en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2026. (Angel Colmenares / EFE)
Una mujer observa la exposición 'Ground Zero 360 - Remembrance' sobre los atentados del 11-S, en el Museo de Bomberos en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2026. (Angel Colmenares / EFE)
/ Angel Colmenares
Por Agencia EFE

Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este jueves en Nueva York y que propone un recorrido para rememorar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, sobre todo, la respuesta de una ciudad que tuvo que reconstruirse y seguir adelante.

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