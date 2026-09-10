icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un trabajador pule la superficie en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
Un trabajador pule la superficie en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
/ SPENCER PLATT
Por Agencia EFE

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos otorgó este jueves 4 millones de dólares para el mantenimiento de los dos monumentos que conmemoran a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que este viernes se cumplen 25 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.