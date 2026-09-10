El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos otorgó este jueves 4 millones de dólares para el mantenimiento de los dos monumentos que conmemoran a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de los que este viernes se cumplen 25 años.

La partida se distribuirá a partes iguales entre el Monumento Nacional del 11 de Septiembre de Nueva York, levantado en la Zona Cero donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center, y el Monumento Nacional del 11-S del Pentágono, a las afueras de Washington, que recibirán 2 millones de dólares cada uno, según un comunicado.

Las subvenciones permitirán mantener las operaciones, la seguridad y las instalaciones de ambos espacios, además de garantizar que sigan ofreciendo al público lugares para aprender, recordar y rendir homenaje a las víctimas y a quienes participaron en las labores de rescate y respuesta tras los atentados, explicó el organismo.

El 11 de septiembre de 2001 murieron cerca de 3.000 personas en los ataques de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, perpetrados con tres aviones comerciales secuestrados. Un cuarto avión, que se dirigía a Washington, se estrelló en un campo de Pensilvania.

El memorial de Nueva York también recuerda a las víctimas del atentado con un camión bomba perpetrado en 1993 en un estacionamiento del World Trade Center.

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Un espectáculo de luces con drones iluminó en la noche del miércoles 9 de septiembre el horizonte de la ciudad de Nueva York y reconstruyó visualmente las Torres Gemelas, como parte de los homenajes por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. (AFP)

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