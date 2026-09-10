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Resumen

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Una flor puesta en el Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de agosto de 2026. (Ángel Colmenares / EFE)
Una flor puesta en el Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de agosto de 2026. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió en vísperas del 25 aniversario de los atentados del 11-S, que la ciberseguridad, las amenazas internas y el uso terrorista de drones plantean nuevos desafíos por lo que es necesario una “constante revisión” de la seguridad aérea mundial.

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