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Resumen

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Flores, fotografías y otros recuerdos sobre los nombres en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
Flores, fotografías y otros recuerdos sobre los nombres en el sitio del memorial del 11 de septiembre, un día antes de las conmemoraciones de los ataques, en la ciudad de Nueva York, el 10 de septiembre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
/ SPENCER PLATT
Por Agencia EFE

El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó este jueves medidas para renombrar 26 avenidas y espacios públicos con nombres de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y pedir a la legislatura estatal y la gobernadora que incorporen un programa educativo sobre ese día en todas las escuelas del estado.

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