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Resumen

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Jalid Sheij Mohamed, el presunto cerebro del 11 de septiembre, poco después de su captura durante una redada en Pakistán, el 1 de marzo de 2003. (Foto de AP)
Jalid Sheij Mohamed, el presunto cerebro del 11 de septiembre, poco después de su captura durante una redada en Pakistán, el 1 de marzo de 2003. (Foto de AP)
Por Agencia EFE

Un juez militar determinó este miércoles que el juicio por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Khalid Sheikh Mohammed, autoproclamado “cerebro” de los atentados, y otros tres acusados más comenzará el 5 de junio de 2028, informó Axios.

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