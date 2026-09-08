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Resumen

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Las torres gemelas del World Trade Center se elevan humeantes tras el impacto de aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001. (Foto de HENNY RAY ABRAMS / AFP).
Las torres gemelas del World Trade Center se elevan humeantes tras el impacto de aviones secuestrados el 11 de septiembre de 2001. (Foto de HENNY RAY ABRAMS / AFP).
/ HENNY RAY ABRAMS
Por Agencia EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era “tóxico”.

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