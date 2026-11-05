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Resumen

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Votantes republicanos en Michigan miran los resultados de las elecciones de mitad de mandato. (EPA).
Votantes republicanos en Michigan miran los resultados de las elecciones de mitad de mandato. (EPA).
Por BBC News Mundo

Los demócratas arrasaron en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y conquistaron el control del Congreso.

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