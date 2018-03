Más del 50% de estadounidenses desconfían de Facebook.

Menos de la mitad de los estadounidenses confía en que Facebook cumple con las leyes de privacidad de Estados Unidos, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el domingo, que ilustra el desafío que enfrenta la red social después de un escándalo por el manejo de información personal.

La encuesta realizada entre miércoles y viernes también halló que los estadounidenses que confían en Facebook son menos que los que lo hacen en otras compañías que recopilan datos de usuarios como Apple Inc, Yahoo, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp.

Alrededor de un 41 por ciento de los estadounidenses confía en que Facebook cumple las leyes que protegen su información personal, en comparación con el 66 por ciento que dijo que confía en Amazon, el 62 por ciento que lo hace en Google, el 60 por ciento en Microsoft y el 47 por ciento en Yahoo.



La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó online en inglés en todos Estados Unidos. Recopiló respuestas de 2.237 personas y tiene un intervalo de credibilidad -un indicador de precisión- de 2 puntos porcentuales.



Facebook, la empresa de medios sociales más grande del mundo, se ha disculpado mientras trata de recuperar la confianza de usuarios, anunciantes, legisladores e inversores tras errores que permitieron que los datos de 50 millones de sus usuarios cayeran en manos de la consultora política Cambridge Analytica.



Las acciones de Facebook cayeron un 14 por ciento la semana pasada, mientras que la etiqueta #DeleteFacebook ganó fuerza en las redes. En tanto, el presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, enfrentó pedidos de dar testimonio ante los legisladores de Estados Unidos.



Zuckerberg y la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijeron la semana pasada que reforzar la confianza era su prioridad. “Sabemos que se trata de una cuestión de confianza. Sabemos que este es un momento crítico para nuestra empresa”, dijo Sandberg a CNBC el jueves.



Una de las razones por las que Facebook y otras compañías de internet recopilan información personal de los usuarios es para ofrecer anuncios de productos y servicios que las personas probablemente deseen.



La encuesta mostró que muchas personas tienen una visión sombría de los anuncios “dirigidos”. Alrededor del 63 por ciento dijo que le gustaría ver “publicidad menos dirigida” en el futuro, mientras que el 9 por ciento dijo que quería más.



Cuando se les pidió que compararan con las formas tradicionales de publicidad, el 41 por ciento dijo que los anuncios dirigidos son “peores”, mientras que el 21 por ciento dijo que son “mejores”.

