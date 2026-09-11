Este jueves 10 se cumplió un año de la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque armado en la Universidad de Utah Valley. Su asesinato y las reacciones posteriores a este dieron cuenta de la gran división entre los dos grandes bloques de la política estadounidense, pero también generó fisuras al interior del conservadurismo.

A lo largo de la última década Kirk se había convertido en uno de los principales voceros de la nueva derecha de Estados Unidos como un popular comentarista político de Internet, pero también como fundador de Turning Point USA (TPUSA), una de las organizaciones conservadoras más importantes del país norteamericano y también una fuente de apoyo clave para Donald Trump.

A nivel personal, Kirk fue un férreo defensor del derecho a portar armas sin restricción alguna, un crítico de las políticas de equidad y defensor de los valores familiares tradicionales, temáticas que fueron algunos de los grandes ejes de sus famosos debates públicos.

Fotografía de archivo del fundador y presidente de Turning Point Action, Charlie Kirk. EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Durante las elecciones presidenciales del 2024 el papel de Kirk y de TPUSA fue capital para los intereses del Partido Republicano, al desplegar un gran contingente de voluntarios destinados a la coordinación de votos presenciales y por correo en los llamados “estados péndulo” y diversas regiones electorales tradicionalmente disputadas.

Al grupo también se le atribuye un peso decisivo en la elección de JD Vance como compañero de fórmula de Trump y en haber logrado la movilización del voto joven republicano en entornos considerados tradicionalmente un feudo del Partido Demócrata.

Este último punto tiene una importancia capital en la historia personal de Charlie Kirk, quien obtuvo gran notoriedad al participar y promover diversos encuentros de discusión política en las universidades. No obstante, uno de estos eventos sería el escenario de su trágico final a manos de un joven llamado Tyler Robinson.

Difícil de reemplazar

El fallecimiento de Charlie Kirk generó un apoyo masivo hacia su discurso y hacia Turning Point USA, que pasó de contar con 900 capítulos en universidades en el 2025 a los 1.500 actuales, tendencia que se replicó en las escuelas secundarias, que pasaron de tener 1.200 capítulos a 3.500 en el presente.

Según indicó el colectivo fundado por Kirk, en los días posteriores a su deceso se registraron alrededor de 32.000 solicitudes para abrir más de 30.000 capítulos nuevos en EE.UU. Asimismo, la organización sin fines de lucro había proyectado que las donaciones y otros ingresos alcanzarían los 115 millones dólares para el año posterior al atentado, lo que suponía un crecimiento del 30% con respecto al 2024.

El activista de derecha estadounidense Charlie Kirk habla en el escenario con el presidente Donald Trump en el America Fest 2024 en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024 (Foto: Josh Edelson / AFP)

Esa inyección de popularidad también alcanzó al “America Fest”, la convención más grande e importante de TPUSA, que en diciembre del 2025 registró 30.000 asistentes, un 50% más que la edición del año previo. Dicho encuentro fue el primero en el que Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, se mostraba oficialmente como nueva presidenta ejecutiva de la organización conservadora.

A pesar de ese crecimiento, han surgido cuestionamientos alrededor de la posibilidad de encontrar una figura de cohesión análoga a Charlie Kirk entre la derecha estadounidense, una esfera cada vez más diversa y que, según algunas voces, da señales de fragmentación.

Elementos relevantes de la derecha no tradicional de EE.UU. como el comentarista político y presentador Tucker Carlson han señalado que “la abrupta partida de Charlie Kirk ha demostrado ser imposible de llenar”. El presentador ha ido más allá declarando que el activista asesinado era “el pegamento que mantenía unido al movimiento conservador”.

En un reciente artículo, el medio mormón “Deseret” relata que la ausencia de la que hablaba Carlson es perceptible en la sede de Turning Point en Phoenix (Arizona) como parte de una decisión simbólica de Erika Kirk y los altos cargos de TPUSA.

Velas delante de una foto del fallecido activista político estadounidense Charlie Kirk durante una vigilia en respuesta a su asesinato en Berlín, Alemania, el 11 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN).

El portal relata que la silla del activista en el estudio donde emitía su podcast “The Charlie Kirk Show” sigue en el mismo lugar y siempre vacía, con muchos de los objetos del antiguo presidente de TPUSA ocupando exactamente el mismo lugar en el que se encontraban la última vez que Kirk estuvo presente en las oficinas. A lo largo del último año, se han emitido varios episodios especiales del programa mostrando dicho asiento intencionalmente desocupado.

Brigham Tomco, autor del reporte, describe que en el lugar “se respiraba un ambiente de reverencia casi museística”.

“Conspiración” y fragmentación

En medio de ese recuerdo, la muerte de Kirk ha generado una gran cantidad de teorías de conspiración acerca de motivaciones ocultas detrás de su asesinato.

Candace Owens, amiga cercana de Kirk y popular podcaster, ha sido una de las más firmes defensoras de las hipótesis de este tipo. La presentadora, conocida por ser difusora habitual de bulos, ha reiterado que el asesino del activista no operó solo y que las autoridades de Washington encubrieron la participación de una red que habría estado detrás del crimen.

Candace Owens es una figura influyente de la derecha estadounidense, conocida por su activismo político, sus posturas provocadoras y su oposición a movimientos progresistas.

Otras teorías conspirativas apuntan a un presunto involucramiento del gobierno de Israel o a un quiebre dentro del entorno conservador, incluso sugiriendo que Erika Kirk y otros directivos de Turning Point como Tyler Bowyer podrían haber tenido participación en el homicidio al haberse beneficiado con el vacío de poder dejado por el creador de la organización.

Esto último se relaciona en términos más cercanos a la realidad con reclamos de algunos capítulos de TPUSA, que han cuestionado la dirección más religiosa que tomó la entidad bajo Erika Kirk. Las quejas advierten que se están abandonando los debates y la formación de cuadros jóvenes, con algunos afiliados llegando a pedir el reemplazo de la directora del colectivo.

J. Oliver Conroy, corresponsal de “The Guardian” que ha seguido con detalle el crecimiento de Turning Point USA, comentó recientemente que la propia naturaleza de la organización podría estar comprometiendo su cohesión.

En un reciente podcast del medio británico, el periodista dijo que es una situación análoga a “una serpiente comiéndose la cola”, debido a que “casi todos los que impulsan estas ideas en la derecha frecuentemente las enmarcan como proteger a Charlie Kirk y su legado” y que muchos empleados de Turning Point fueron directamente despedidos justamente por su creencia firme en las teorías de conspiración alrededor del homicidio.

“Turning Point es una de esas organizaciones que realmente abrazó esta suerte de visión del movimiento MAGA siendo básicamente dirigido por podcasters, teóricos de la conspiración, influencers y creadores de contenido”, comentaba Conroy.

“Es gente completamente liberada de las tradicionales obligaciones editoriales, éticas y legales del periodismo. TPUSA ha promovido muchas ideas que se pueden llamar teorías de la conspiración y es triste porque no saben cómo reaccionar y porque no han estado en esta posición antes”, añade el periodista de The Guardian.

Erika Frantzve Kirk asumió las riendas de TPUSA tras el asesinato de su esposo (Foto: AFP)

Adicionalmente, Conroy argumentaba que la plana directiva del movimiento creado por Charlie Kirk era consciente de que jamás podría reemplazar a su fundador, por lo que todavía no se tiene del todo claro el rumbo que debe seguir la entidad.

Ese problema va más allá del mismo mundo de TPUSA, pues esa ansiedad entre los seguidores de Kirk y otros elementos del neoconservadurismo estadounidense ha tenido impacto más allá del círculo directo de Kirk.

Hunter Kozak, el estudiante que debatía con Charlie Kirk en el momento del fatal atentado, ha denunciado repetidamente ser víctima de acoso, amenazas contra su entorno y objeto de numerosas teorías conspirativas. Desde su perspectiva, esto es atribuible a la sensación de pérdida por la que han atravesado los simpatizantes del activista.

“Ciertamente se siente como si, de muchas maneras, los conspiracionistas han pasado por un trauma mucho mayor que solo ver el asesinato (de Kirk)”, mencionó esta semana en una entrevista con CNN.

Un reciente informe de BBC muestra que hay percepciones distintas acerca del presente de Turning Point, con algunos seguidores comentando con cierta amargura que “no es la misma organización” y que el movimiento “no tiene el mismo impacto” tras la muerte de Kirk.

Una corona de flores depositada por los dolientes frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el fatal tiroteo del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk. Foto: PHILL MAGAKOE/AFP

Paralelamente, otros afiliados consideran que los debates internos de TPUSA no son un obstáculo infranqueable para ver de forma optimista el futuro de la organización.

“Si bien circulan acusaciones infundadas de que Turning Point está muerto, de que se ha convertido en algo que nunca fue, de que se ha convertido en todo lo que Charlie odiaba, nada más lejos de la realidad”, argumenta Macy Gunnell, dirigente de un capítulo estudiantil.

El panorama inmediato

Por lo pronto, el movimiento viene preparándose para las elecciones presidenciales del 2028, para las cuales Erika Kirk ha declarado públicamente su apoyo a JD Vance como posible candidato republicano desde el año pasado.

El mismo día del aniversario de la muerte de Charlie Kirk, la Casa Blanca compartió un mensaje recordándolo como un “campeón de la libertad” y dedicándole un video.

“Un año atrás perdimos trágicamente a un valiente patriota, un campeón de la libertad y de nuestro país. Charlie Kirk cambió el curso de la historia estadounidense, su coraje, convicción y amor por el país nunca serán olvidados”, publicó el gobierno estadounidense en la red social X.

One year ago, we tragically lost a fearless patriot. A champion for freedom and for our country.



Charlie Kirk changed the course of American history. His courage, conviction, and love of country will never be forgotten. ❤️



"Well done, good and faithful servant" pic.twitter.com/1pFgGSrTAG — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2026

De cara al panorama electoral inmediato, se estima que el brazo político de TPUSA ha recaudado alrededor de 9 millones de dólares para los comicios de medio término de Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre próximo. Esta cifra supera los 7 millones conseguidos durante toda la campaña presidencial de Trump en el 2024, cuando su fundador seguía al mando.

Para el analista internacional Carlos Novoa, es esperable que Donald Trump recurra a la figura de Kirk en medio de unas elecciones legislativas que pueden ser decisivas para lo que queda del mandato republicano.

“Es un aprovechamiento político que busca Trump de alguna manera para revertir su posición negativa en las encuestas, dentro de una forma de política en la que todo vale, incluso la guerra sucia”, comenta el especialista.

El internacionalista refiere que “cualquier pérdida en las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Charlie Kirk es lamentable” al ser un reflejo de la proliferación de posturas radicales y de la violencia como respuesta, algo que va más allá del posicionamiento en la izquierda o la derecha política.

Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorga la Medalla Presidencial de la Libertad, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 14 de octubre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

No obstante, Novoa insiste que apelar a “mártires” es un recurso habitual en la política, independientemente de si se trata de un hecho cuestionable o no.

“Es algo practicado por cualquier movimiento más allá de su corriente ideológica. La idea de tener un mártir es parte de una búsqueda de provecho político del propio Donald Trump y sus partidarios, quienes pueden recurrir a esto en circunstancias como la que está viviendo Estados Unidos, en vísperas de una elección trascendental como la de medio término, donde, si Trump y los republicanos pierden, verían su poder severamente resquebrajado”, explica el analista.

“Ocurre ahora porque el mártir ha sido un conservador de ultraderecha, pero sucedería igual si el mártir hubiese sido una figura de izquierdas”, remata Novoa.

El asesino irá a juicio El juez estadounidense Tony Graf determinó a inicios de este mes que Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk, deberá presentarse a juicio oral, señalando que había “pruebas contundentes” para ello.

Robinson enfrenta siete cargos que incluyen homicidio agravado, disparo de arma de fuego, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. El tirador de Utah podría enfrentar una cadena de prisión perpetua o incluso la pena de muerte.

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