Por Guillermo Vera Ayala

Este jueves 10 se cumplió un año de la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque armado en la Universidad de Utah Valley. Su asesinato y las reacciones posteriores a este dieron cuenta de la gran división entre los dos grandes bloques de la política estadounidense, pero también generó fisuras al interior del conservadurismo.

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