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Resumen

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Abdul El-Sayed, y su esposa, la Dra. Sarah Jukaku, suben al escenario tras su victoria en Michigan. (Foto de Jeff Kowalsky / AFP),
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Abdul El-Sayed, y su esposa, la Dra. Sarah Jukaku, suben al escenario tras su victoria en Michigan. (Foto de Jeff Kowalsky / AFP),
/ JEFF KOWALSKY
Por Agencia EFE

El demócrata Abdul El-Sayed se impuso a su rival el republicano Mike Rogers en las elecciones al Senado de Estados Unidos por el estado de Míchigan y se convertirá en el primer senador musulmán en la historia del país, según las proyecciones de CNN y AP.

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