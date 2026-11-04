El demócrata Abdul El-Sayed se impuso a su rival el republicano Mike Rogers en las elecciones al Senado de Estados Unidos por el estado de Míchigan y se convertirá en el primer senador musulmán en la historia del país, según las proyecciones de CNN y AP.

El médico, de 42 años, se impuso al candidato Mike Rogers en la contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado clave de Míchigan, considerado como una zona bisagra.

El-Sayed, de tendencia progresista, se anticipó a las proyecciones y se declaró ganador en un discurso en un mitin en Detroit (Míchigan).

“Quiero agradecer a todos los que se ofrecieron a ayudar, los que contribuyeron un dólar, y le dieron la oportunidad a uno de los candidatos más improbables”, dijo en su discurso.

El demócrata hizo suya la victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: “Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que ustedes merecen”.

El Sayed sucede al senador demócrata Gary Peters, quien se retira. Esta es la segunda derrota de Rogers para un cargo público.

El-Sayed basó su campaña en una plataforma populista económica que incluía la propuesta de salud pública para todos, una reforma en el financiamiento de campañas electorales y su oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel.

Rogers, por su parte, hizo hincapié en los recortes de impuestos, el sector manufacturero y su alineación con el presidente Donald Trump.